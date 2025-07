Helsinki+50-konferenssi tuo pääkaupunkiin noin tuhat osallistujaa 68 maasta

Konferenssin tavoitteena on edistää osallistujavaltioiden sitoutumista Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin periaatteisiin.

Perjantaina järjestetään korkean virkatason keskustelut Euroopan turvallisuudesta ja Etyj-järjestön tulevaisuudesta. Keskusteluja käydään sekä hallitusten edustajien että kansalaisyhteiskunnan edustajien kesken. Tämän jälkeen on luvassa molempien ryhmien välinen vuoropuhelu.

Kaikkiaan konferenssiin on tulossa noin tuhat osallistujaa 68 maasta, mukaan lukien kaikista Etyj-maista ja kumppanimaista. Perjantain keskusteluihin odotetaan noin 250:ta osallistujaa.

Etyj-puheenjohtajuussihteeristön päällikön Jouni Laaksosen mukaan on iloinen uutinen, että enemmistö osallistujista on kansalaisyhteiskunnan edustajia.

- Vaikka Etyjissä on paljon tapahtumia, joissa kansalaisyhteiskunta voi olla mukana, on tämä Etyjin historiassa merkittävä mahdollisuus vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan ja hallitusten välillä, hän sanoo STT:lle.

Suomi toimii Etyjin puheenjohtajamaana tänä vuonna. Etyj on maailman laajin alueellinen turvallisuusjärjestö, jossa on 57 osallistujamaata. Järjestön toiminnan pohjana on Helsingissä 1975 allekirjoitettu päätösasiakirja.