Helsinkiläisten kansanedustajien täytyy kaataa epäreilut leikkaukset

Helmikuun alussa uutisoitiin mittavista Helsinkiin kohdistuvista sote-leikkauksista, jotka vähentäisivät Helsingin sote-rahoitusta yli sadalla miljoonalla vuoteen 2029 mennessä. Nyt päätöksestä on kulunut kuukauden päivät, eikä muutosta ole näkyvissä. Leo Liukkonen Helsingin Demarinuoret

Leikkaukset ovat epäreiluja Helsinkiä kohtaan. Helsingissä rahoitus vähenee 143 euroa asukasta kohden, kun taas esimerkiksi Keski-Uudellamaalla leikkaus on vain 56 euroa asukasta kohden. Hallituksen ajatuksena on, että rahoitusta enemmän leikataan niiltä alueilta, joilla on parempi taloustilanne. Heikommat alueet saavat niskaansa pienemmät leikkaukset.

Tämän kaltaisessa menettelyssä on kuitenkin merkittävä ongelma: se ei kannusta alueita hoitamaan talouttaan hyvin. Helsinki on juuri toteuttanut 100 miljoonan leikkaukset ja onnistunut pitämään taloutensa tasapainoisena. Tästä rangaistuksena hallitus sysää historiallisen ankarat säästötoimet pääkaupungin harteille. Miksi hoitaa talouttaan järkevästi kun siitä kuitenkin leikataan?

LEIKKAUSTEN seurauksena Helsinki joutuu vähentämään sosiaali- ja terveyspalveluitaan. Tämä on erityisen haitallista nopeasti ikääntyvässä kaupungissa. Hoitojonot pidentyvät ja hoidon laatu heikkenee. Vaarana on jopa, että terveyskeskusmaksut joudutaan ottamaan käyttöön heikentäen vähävaraisten mahdollisuutta päästä hoitoon. Leikkaukset tekevät hyvin vaikeaksi taata jokaiselle helsinkiläiselle nopeaa ja laadukasta terveydenhuoltoa.

Helsinki on muutenkin yksi suurimmista hallituksen leikkausten kärsijöistä. Toimien vaikutukset näkee helposti kävelemällä Vaasanpuistikon läpi Sörnäisissä. Helsingin huono-osaiset on pantu ahtaalle, ja sen huomaa katukuvassa. Asiaa ei auta myöskään muuntohuume alfa-PVP:n aiheuttama päihdekriisi.

Hallituksen epäonnistuneen työllisyyspolitiikan seurauksena Helsingissä on entistä vaikeampaa työllistyä. Helsingin köyhillä on vaikeat ajat. Vaikka hallituksen toimet eivät tähän asti ole suoraan kohdistuneet Helsinkiin, näkyvät ne eniten pääkaupungissa. .

LOPUKSI on vielä kyseenalaistettava onko hyvinvointialueiden leikkausten tekeminen ylipäätään järkevää. Hallitus on onnistunut käytännössä sopeuttamaan valtion taloutta vain puolella siitä, kuinka paljon on leikattu. Voidaan siis nähdä, ettei leikkauspolitiikka toimi ainakaan kovin tehokkaasti. Se heikentää edellytyksiä kasvulle ja siten myös haittaa Suomen kykyä vähentää velkaa.

Nämä leikkaukset voi kuitenkin estää. Hallituspuolueisiin kuluu yhteensä yksitoista helsinkiläistä kansanedustajaa. Yksitoista kansanedustajaa on tarpeeksi kaatamaan hallituksen esityksen eduskunnassa, elleivät oppositiopuolueet äänestä leikkausten puolesta. Nämä kansanedustajat on valittu edustamaan helsinkiläisiä. Heidän on pidettävä meidän helsinkiläisten puolia. Epäreilut leikkaukset on kaadettava ja vastuu tästä on kansanedustajilla.

Kirjoittaja on Helsingin Demarinuorten hallituksen jäsen