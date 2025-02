Henna Virkkunen käytti eurovaaleihin lähes 250000€, Sebastian Tynkkynen 0€

Viime vuoden eurovaalien kampanjakulut nousivat edellisestä kerrasta kolmanneksella, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaikki 29 ilmoitusvelvollista ehdokasta tekivät vaalirahoitusilmoituksensa ajoissa. Yhteenlaskettuna vaalirahoitus nousi 2,2 miljoonaan euroon, josta ulkopuolisen tuen osuus oli 84 prosenttia eli 1,8 miljoonaa.

Ilmoitusvelvollisten eli europarlamenttiin valittujen ja varalle päässeiden ehdokkaiden keskimääräiset kampanjakulut olivat hiukan alle 75 000 euroa. Vuoden 2019 vaaleissa vastaava summa oli vajaat 57 000 euroa.

KALLEIMMAN kampanjan teki sittemmin EU-komissaariksi siirtynyt Henna Virkkunen (kok.), jonka kampanjakulut nousivat liki 244 000 euroon. Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen, joka keskittyy kampanjoimaan sosiaalisen median avulla, ilmoitti kampanjakuluikseen nolla euroa.

Yli 200 000 euron kampanjarahoituksesta kertoivat myös Pekka Toveri (kok.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.). SDP:n ehdokkaista kalleimman kampanjan teki Eero Heinäluoma (sd.) joka käytti siihen reilut 140 000 euroa. Vaalien ylivoimainen äänikuningatar Li Andersson (vas.) tuli valituksi vajaan 83 000 euron kampanjalla.

VTV pyysi kaikilta ilmoitusvelvollisilta lisäselvityksiä varmentaakseen, että tiedot ovat oikein. Ongelmia ei ilmennyt.

- Tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella sillä olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta, sanoi VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen tiedotteessa.

EHDOKKAALLA on mahdollisuus tehdä ennakkoilmoitus ennen vaalipäivää, jos hän haluaa viestiä äänestäjille rahoituksestaan läpinäkyvällä tavalla jo silloin. Tätä mahdollisuutta hyödynsi viime vaaleissa 55 prosenttia ehdokkaista.

VTV huomauttaa, että vaalirahoituksen tehokkaampi valvonta vaatisi, että sille annettaisiin laajemmat tiedonsaantioikeudet.

- Tarkastusvirasto on lähes täysin ehdokkaan ilmoittamien tietojen varassa tilanteissa, joissa on syytä epäillä ehdokkaan vaalirahoitusilmoituksen olevan olennaisilta osin virheellinen tai puutteellinen. Tämä on merkittävä este valvonnan tehokkaalle toteutumiselle, VTV huomauttaa.