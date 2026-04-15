15.4.2026 16:26 ・ Päivitetty: 15.4.2026 16:26
Henna Virkkunen nousi Trumpin ja paavin kanssa Timen listalle
Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen on valittu yhdysvaltalaisen Time-lehden sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle.
Virkkunen on ainoa suomalainen listalla. Hänet on valittu kategoriaan, joka kokoaa yhteen vaikutusvaltaisimpia johtajia. Samassa kategoriassa Virkkusen kanssa ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä paavi Leo.
Virkkunen vastaa komissiossa digiasioista. Time-lehti kuvailee Virkkusen vastuualuetta komissiossa EU:n merkittävimmiksi tehtäviksi.
