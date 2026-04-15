Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.4.2026 16:26 ・ Päivitetty: 15.4.2026 16:26

Henna Virkkunen nousi Trumpin ja paavin kanssa Timen listalle

AFP / LEHTIKUVA

Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen on valittu yhdysvaltalaisen Time-lehden sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Virkkunen on ainoa suomalainen listalla. Hänet on valittu kategoriaan, joka kokoaa yhteen vaikutusvaltaisimpia johtajia. Samassa kategoriassa Virkkusen kanssa ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä paavi Leo.

Virkkunen vastaa komissiossa digiasioista. Time-lehti kuvailee Virkkusen vastuualuetta komissiossa EU:n merkittävimmiksi tehtäviksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Elokuva
15.4.2026
Arvio: Mestari ja muusa – Primavera on julmankaunis esikoiselokuva musiikin voimasta
Lue lisää

Salla Nazarenko

Ulkomaat
14.4.2026
Täällä Venäjän hybridioperaatio onnistui: Georgia putosi Kremlin syliin
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
13.4.2026
Arvio: Tarina siitä, kuinka yksi hurmosmies muutti Venäjän ja maailmanhistoriaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU