Henriksson Demokraatille: Hallituksen keskusteltava hyvinvointialueiden alijäämien kattamisen aikataulusta

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toteaa, että häntä arveluttaa keskustan ja Liike nytin sote-välikysymyksen ajoitus. Johannes Ijäs Demokraatti

– Mutta jokainen tekee omat valintansa, hän kuittaa.

– Hieman mietin, kun kuulin siitä (välikysymyksestä), kun eletään vielä syyskuuta ja hallitus on verraten tuore. Se mitä nyt tehdään, on se, että toimeenpannaan sitä sote-uudistusta, mitä edellinen hallitus oli tekemässä, Henriksson sanoo.

Edellisessä hallituksessa oli RKP:n tavoin myös keskusta, joka nyt yhdessä Liike nytin kanssa aikoo kysyä välikysymyksessä terveys-, vanhus- ja muiden lähipalvelujen tilanteesta.

Muita oppositiopuolueita keskusta ei kelpuuta välikysymykseensä mukaan.

HYVINVOINTIALUEIDEN ja HUS-yhtymän isot talousvaikeudet ovat puhuttaneet paljon. Alijäämät ovat niin suuria, että alueet ovat vaarassa joutua valtiovarainministeriön arviointimenettelyyn.

Nykylaki katsoo, että alijäämä pitäisi pystyä kattamaan vuoteen 2026 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on todennut Ylelle, että asiasta on käyty hallituksessa keskustelua, mutta ajan pidentämistä ei ole tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi. Oppositiosta on vaadittu alijäämien kattamivelvoitteen pidentämistä.

– Seuraamme tilannetta tarkasti, Juuso on sanonut.

Anna-Maja Henriksson sanoo nyt Demokraatille, että hallituksen pitää keskustella alijäämien kattamisen aikataulusta.

– Me tiedämme, että jokaisella hyvinvointialueella on haasteita. Tämä pitää käydä rakentavasti nyt läpi. Itse lähden siitä, että tahtotila on kaikilla sama, mehän haluamme, että terveyspalvelut toimivat tässä maassa.

Henriksson sanoo, että hänen tietääkseen alijäämien kattamisen aikataulusta ei ole ollut hallituksen sisällä keskusteluja.

– Minulle on tärkeätä se, että me mietimme ja katsomme, mitä on tehtävissä.

Ymmärränkö oikein, että olisi ehkä joustohaluja henkilökohtaisesti (alijäämien kattamisen aikataulussa)?

– Minun mielestäni on tärkeätä, että me katsomme tämän tilanteen lävitse ja mietimme, mihin tämä johtaa, jos pidetään tästä kiinni ja mitkä mahdolliset vaihtoehdot olisivat ja mihin se sitten johtaisi. Tämä koko tilannekuva näissä eri skenaarioissa on minulle hiukan hämärän peitossa vielä.