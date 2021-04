Henriksson liikkumisrajoitusväännöstä: ”Pitää ottaa opiksi” – Harakka kertoi myös Vastaamo-tapauksen seurausten puhuttavan hallitusta tänään

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (r.) kysyttiin Säätytalon portailla, keskusteleeko hallitus tänään neuvotteluissaan siitä, miten perustuslakivaliokuntaan kariutuneet liikkumisrajoitukset voitaisiin korvata. Johannes Ijäs Demokraatti

Henriksson sanoi, ettei hän tiedä siltä osin, mitä on tänään ajateltu pitää agendalla.

– Minulla ei ole tietoa valmistelun tilanteesta. Saadaan tänään varmasti kuulla, jos sellaista valmistelua on.

Henriksson totesi hyväksi merkiksi, että koronatartuntojen määrä on mennyt alaspäin.

Tänään julkisuudessa on ollut tietoja siitä, miten hallitus liikkumisrajoituksia valmisteli ja mikä oli kenenkin ja kunkin toimielimen rooli asiassa. Yksi kysymys on, olivatko liikkumisrajoitukset välttämätön keino vai olisiko hallituksen silloiset tavoitteet voitu toteuttaa myös kohdennetuin kokoontumisrajoituksin.

Oikeusministeriön (OM) on kerrottu yrittäneen tuoda lauantaina 20. maaliskuuta vaihtoehtoista toteutusmallia liikkumisrajoituksille. Oikeusministeri Henriksson kommentoi tätä:

– Sehän on niin, että valtioneuvoston kanslia on ollut tässä vetovastuussa. He arvioivat sitten, keneltä pyytävät apua ja missä vaiheessa. Yleensähän se on niin, että parempi on tehdä asioita yhdessä vähän aikaisemmin kuin liian myöhään, mutta tässä nyt ollaan. Ja kyllähän se oli kuitenkin koko hallituksen päätös loppujen lopuksi, että tuolle raiteelle (liikkumisrajoituksiin) mentiin. Mutta aina jokaisesta prosessista pitää myös ottaa opiksi.

Henriksson kertoi, että hallitus keskustelee tänään myös Veikkauksen tuoton jakamisesta. Veikkauksen tuotot ovat pienentyneet korona-aikana.

– Mitä tehdään sille, että meillä on monta sataa miljoonaa vajetta verrattuna aikaisempiin. Se on iso kysymys.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) taasen kertoi, että tänään esillä on myös kyberturvallisuuden parantaminen ja kehittäminen.

– Hallitus keskustelee tänään toimenpiteistä, joilla vastataan kyberturvallisuuden haasteisiin, jotka tulivat traagisen Vastaamo-murron osalta esiin, Harakka kertoi.

Asiaa käsitellään Harakan mukaan kahden raportin pohjalta.

Toinen antaa nopeita toimenpiteitä tietoturvan parantamiseksi. Toinen taasen pohtii, miten kyberturvallisuutta voitaisiin kehittää vientitoimialana.

– Tavoitteena on se, että hallituksen puoliväliriihen kirjauksissa on selkeät suuntaviivat, miten panostetaan kyberturvallisuuden kehittämiseen. Siinä olennaista on totta kai se, että viranomaiset tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä ja lainsäädäntöä riittäviltä osin muutetaan. Toki resursseistakin on kysymys. Ja sitten vähän pidemmällä tähtäimellä niin, että Suomen osaaminen kyberturvallisuudessa voisi olla sellaista, että sitä voitaisiin entisestään kehittää.