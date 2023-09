Henriksson: ”Olin tässä matkan varrella joskus myös itsekin epätoivoinen”

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson kuvaa hallituksen tilanteen olleen heinäkuussa hyvin vakava ja erittäin kriittinen. Hän sanoi julki tulleiden perussuomalaisten ministereiden rasististen kirjoitusten koskettaneen RKP:ssä syvästi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Olimme näistä järkyttyneitä, Henriksson totesi Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Hänen mukaansa eduskuntaryhmässä oli tuolloin esillä myös mahdollinen ero hallituksesta. Hän itse sanoi ajatelleensa, että pitää löytää tie eteenpäin ja viestiä, että hallitus yrittää kitkeä rasismin.

- Olin tässä matkan varrella joskus myös itsekin epätoivoinen, että tuleekohan nyt tästä mitään. Mutta halusin antaa sille mahdollisuuden. Ja nyt olemme tässä.

Henriksson sanoi, että hallituspuolueiden puheenjohtajien nelikon tuolloin tekemä päätös niin sanotun rasismitiedonannon antamisesta oli tässä keskeinen.

- On ollut äärimmäisen tärkeää RKP:lle ja minulle se, että tästä tiedonannosta tulee sellainen, että se on uskottava, että siinä on riittävästi konkretiaa. Että ne toimenpiteet, joita ehdotetaan, niitä myös rahoitetaan. Ja se on ollut myös meille työkalu, joka on antanut sen tien hallitukselle eteenpäin, että mekin voimme pysyä hallituksessa.

HENRIKSSON korosti haastattelussa moneen otteeseen, että tiedonantoon ja nollatoleranssiin rasismille ovat nyt sitoutuneet kaikki hallituspuolueet ja että sitä on myös noudatettava. Hän sanoi, että hallituksessa asiaan suhtaudutaan vakavasti eikä rasistisia ulostuloja hyväksytä myöskään hallituspuolueiden kansanedustajilta.

– Lähden siitä, että kun meitä on neljä hallituspuoluetta, niin kyllähän tämä sitoo myös meidän eduskuntaryhmiä. Tämä on viesti siitä, mikä on hallituksen linja. Ja hallituksen linjan pitää myös olla eduskuntaryhmän linja.

Henriksson sanoi olevansa iloinen siitä, että RKP:n eduskuntaryhmä hyväksyi tiedonannon yksimielisesti.

- Se oli meille tärkeää, ja myös minulle tärkeää, että myös kansanedustaja Eva Biaudet oli sitä mieltä, että tämä selonteko oli niin hyvä, että hänkin halusi sen hyväksyä.

Hän sanoi pitävänsä tärkeänä, että tiedonantoa seuraavissa luottamusäänestyksissä myös RKP tukee hallitusta. Biaudet´n tulevasta äänestyskäyttäytymisestä hänellä ei ole edelleenkään tietoa.

HENRIKSSON ei halunnut lähteä spekuloimaan sillä, mitä tapahtuisi, jos Biaudet ei äänestäisi luottamuksen puolesta. Kesäkuussa hallituksen luottamusäänestyksessä Biaudet äänesti tyhjää.

- Olen itse halunnut, ja ryhmämme puheenjohtaja Andersson on myös halunnut, antaa Evalle miettimisaikaa. Ja nyt me olemme siinä tilanteessa, että annetaan hänelle sitä aikaa miettiä. Ja ei mennä asioiden edelle.

Henriksson sanoi myös toivovansa, ettei eduskunnan ensiviikkoisessa tiedonantokeskustelussa politisoitaisi tilannetta, vaan keskusteltaisiin siitä, miten voitaisiin nykyistä paremmin toimia rasismia ja syrjintää vastaan.

- Keskustelusta tulee varmasti intensiivistä ja ehkä värikästäkin, mutta toivon itse, että se pysyy asiallisena.