Henrikssonin ilmoitus yllätti monet – häämöttääkö edessä puheenjohtajavaihdos?

RKP:ssä eletään mielenkiintoisia aikoja. Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson pohtii eurovaaliehdokkuutta. Sitä pohtii myös moni muu puolueen vahva toimija kuten Orpon hallituksen ministeri Anders Adlercreutz. Nyt kysytään myös, alkaako RKP:ssä kisa puheenjohtajuudesta.

– Nyt minä toimin opetusministerinä, puheenjohtaja Henriksson sanoi Demokraatille eduskunnassa tiedusteltaessa 15. joulukuuta viime vuonna, onko hän ehdolla eurovaaleissa.

Vain viisi päivää tästä Hufvudstadsbladet tiesi kertoa, että Henriksson pohtii asettumista ehdolle ensi kesän vaaleissa.

Uutinen on iso, sillä realisoituessaan se voisi tarkoittaa myös puolueen puheenjohtajapelin aukeamista. Toki Henrikssonin pitäisi tulla valituksi europarlamenttiin ja tehdä ensin päätös ehdolle asettumisesta. Muttia on monia, mutta politiikassa on lupa spekuloida.

RKP:n puheenjohtajuudesta Henrikssonin ei olisi Eurooppaan siirtyessään mikään pakko luopua, sillä puoluetta voi johtaa Brysselistäkin. Näin teki perussuomalaisten Timo Soini viitisentoista vuotta sitten.

Henrikssonin ilmoituksen jälkeen on ehtinyt tapahtua jo muutakin. Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström kertoi tiistaina lähtevänsä eurovaaleihin RKP:n listalta.

DEMOKRAATTI tavoitteli keskiviikkona ja torstaina puhelimitse ja tekstiviestitse RKP:n eduskuntaryhmän jäseniä, pois lukien Henriksson ja Löfström, kommentoimaan eurovaaliehdokkuutta ja myös halukkuutta puolueen puheenjohtajaksi, jos tai kun asia tulee tulevaisuudessa akuutiksi.

Puhelun eurovaaliehdokkuudesta sai myös RKP:n entinen puheenjohtaja Stefan Wallin.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, uusmaalainen kansanedustaja Anders Adlercreutz ei vielä sulje pois eurovaaliehdokkuutta.

– Toki tietenkin on paljon tehtävää hallituksessa Eurooppa-politiikan parissa. Pidän nykyistä tehtävää äärimmäisen tärkeänä, mutta en ole sulkenut vaaliehdokkuutta pois, hän sanoo.

Adlercreutz myöntää, että Henrikssonin ilmoitus eurovaaliehdokkuuden harkitsemisesta yllätti hänet.

– Näin voi sanoa.

Miksi se yllätti?

– Sehän avaa luonnollisesti jatkokeskustelun, sen kautta ehkä yllätti. Ihan hyvähän se on, jos me saamme sellaisen listan, jossa on puolueen johtavia poliitikkoja mukana. Se on puolueen kannalta hyvä asia.

Adlercreutz sanoo pohtivansa omaa ehdokkuuttaan omista lähtökohdistaan, ei esimerkiksi siitä käsin, miten puheenjohtaja Henriksson tai muut toimivat.

– Tärkeintä tietenkin on, että puolueella on vahva lista EU-vaaleissa.

Adlercreutz ei pidä ihmeellisenä sitä, että peräti kaksi RKP:n kolmesta vasta aloittaneen hallituksen ministeristä pohtii eurovaaliehdokkuutta. Hän ei tekisi tästä mitään johtopäätöksiä siitä, mitä hallituksesta ajatellaan.

Voiko olla tilanne, että sinä ja Henriksson olisitte molemmat ehdolla?

– Sanotaan näin, että onhan se epäilemättä mahdollista. Eihän sille faktisesti ole estettä. Mutta kyllä minun pohdintani tällä hetkellä sinänsä on tässä työssä, hallituksen työssä ja omassa ministerisalkun asioissani, Adlercreutz vastaa.

SITÄ, että RKP:n puheenjohtaja olisi europarlamentin jäsen, Adlercreutz pitäisi hyvin hankalana.

– Kyllä puheenjohtajuus on asia, joka sujuu kotimaasta käsin parhaiten. Se on päivittäistä työtä puolueen ja puolueen ajamien asioiden eteen. Kyllä sitä on vaikeata Brysselistä käsin tehdä.

Spekuloitaessa sillä, että Henriksson asettuisi EU-vaaleissa ehdolle, tulisi valituksi ja jättäisi puheenjohtajan paikan, Adlercreutz olisi eittämättä vahva kandidaatti tulevaksi RKP:n puheenjohtajaksi.

– Minä luulen, että nämä pohdinnat ajankohtaistuvat silloin kun ajankohtaistuvat. Tietenkin, jos meillä on jossain vaiheessa tilanne, että meillä on puheenjohtajuuskisa, kyllä silloin varmasti vakavasti harkitsen kisaan mukaan lähtemistä. Koen, että tällaiselle keskustaoikeistolaiselle liberaalille puolueelle on kysyntää ja etenkin kasvamisen mahdollisuuksia.

RKP:llä on puoluekokous ensi kesänä Helsingissä pian eurovaalien jälkeen.

KOLMAS RKP:n ministeri, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, Varsinais-Suomen kansanedustaja Sandra Bergqvist ei ole eurovaaleissa ehdolla.

Esimerkiksi puheenjohtajaspekulaatioihin Bergqvist ei ota kantaa.

– Muihin kysymyksiin otan kantaa sitten kun ja jos asiat ovat ajankohtaisia, hän vastaa tekstiviestitse.

Myöskään RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja Otto Andersson ei ole lähdössä ehdolle EU-vaaleissa.

– Viihdyn erittäin hyvin tehtävässäni kansanedustajana ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen saanut selkeän valtakirjan Uudenmaan äänestäjiltä ja haluan eduskunnassa jatkaa työtä Uudenmaan ja koko Suomen puolesta, hän muotoilee.

Andersson ei kommentoi kysymystä, voisiko Henriksson jatkaa puheenjohtajana, jos tämä tulisi valituksi EU-parlamenttiin. Hän muistuttaakin, että puheenjohtaja Henriksson on tähän mennessä ainoastaan sanonut harkitsevansa asettumista ehdolle EU-vaaleissa.

– Minulla ei ole tapana ottaa kantaa tulevaisuuden asioihin, joista ei ole varmuutta enkä tee sitä tässäkään tapauksessa. Ja haluan antaa Henriksonille mientärauhan EU-vaalien suhteen.

Andersson ei kommentoi myöskään sitä, olisiko hän kiinnostunut ehdokkuudesta, jos puolueessa järjestettäisiin puheenjohtajavaali.

– Tämä kysymys ei tällä hetkellä ole ajankohtainen. Otan tähän kysymykseen kantaa sitten mikäli se jossain vaiheessa tulisi ajankohtaiseksi, mutta en tässä vaiheessa sulje pois mahdollisuutta.

VAASAN vaalipiirin kansanedustaja Joakim Strand ei ole ehdolla eurovaaleissa. Hän sanoo, että pystyy tällä hetkellä palvelemaan vaalipiiriään paremmin eduskunnassa ja viittaa esimerkiksi moniin teollisiin investointeihin, jotka saattavat realisoitua.

– Mutta olen iloinen, että Mats Löfström on lähdössä, koska hänellä on erinomaista osaamista muun muassa teollisuuspolitiikassa ja merenkulussa, jotka ovat myös tärkeitä ”vientirannikolla”.

Oletko iloinen myös, että Anna-Maja Henriksson harkitsee ehdokkuutta?

– Henriksson harkitsee ja hän saa omasta puolestaan kommentoida.

Yllättikö sinua, että hän kertoi harkitsevansa?

– Ehkä hieman, Strand sanoo mutta muistuttaa, ettei asia ole siinä mielessä epälooginen, että Henriksson on ollut pitkään mukana valtakunnanpolitiikassa.

– Pienenä yllätyksenä ehkä tuli tämä harkitseminen. Hän on kuitenkin suhteellisen tuore opetusministeri, jolla on painava ja mielenkiintoinen salkku. Toisaalta hän on myös palvellut oikeusministerinä pidempään kuin kukaan muu Suomen historiassa, Strand pohtii.

JOAKIM Strand näkee, ettei olisi ”mikään maailman helpoin yhtälö” lähteä johtamaan puoluetta Brysselistä käsin.

– Ei Vaasan RKP:täkään Kiinasta johdeta.

Jos ja kun RKP:n puheenjohtajakamppailu tulevaisuudessa aukeaa, Strand ei pidä asiaa omalta kannaltaan ajankohtaisena.

– Jos kävisi niin, että Henriksson jossain vaiheessa lopettaa, tuntuu, että sitä pyrkyä on tällä kertaa enemmän Etelä-Suomessa kuin Vaasan vaalipiirissä.

Strand toteaa nostaneensa jo Hufvudstadsbladetissa esiin mahdollisina seuraajina Vaasan vaalipiiristä tulevalle Henrikssonille eteläisen Suomen kansanedustajat Anders Adlercreutzin, Otto Anderssonin tai Sandra Bergvistin.

Tulevaan puheenjohtajakamppailuun Strand haluaa liittää myös keskustelua siitä, mikä on RKP:n paikka, rooli ja kasvun mahdollisuudet.

RKP:N Uudenmaan piirin kansanedustaja Henriks Wickström toteaa olevansa tyytyväinen kansanedustajan tehtävään. Hän toimii kuitenkin puolueen varapuheenjohtajana ja sanoo siksi tuntevansa itsensä vastuulliseksi arvioida eurovaaliehdokkuutta, koska istuva meppi Nils Torvaldskaan ei enää lähde ehdolle.

– Ennen joulua ilmoitin jo, että kerron viimeistään helmikuun alussa, miten suhtaudun eurovaaleihin. On tärkeää, että meillä on monipuolinen joukko ehdokkaita mukana, Wickström sanoo.

Wicström huomauttaa, että tällä hetkellä RKP:ssä ei ole mitään puheenjohtajakisaa.

– Anna-Maja pohtii nyt omaa eurovaaliehdokkuuttansa. Eli asioita on turha tässä kohtaa arvioida sen tarkemmin.

Jos puheenjohtajavaali kuitenkin tulisi ajankohtaiseksi, Wickström sanoo, ettei sulje pois mitään vaihtoehtoa.

– Sen harkinnan teen sitten, mikäli tilanne tulee eteen. Pohdin toki nyt tulevien viikkojen aikana laajemmin myös tilannettamme puolueena.

Wickströmin mukaan RKP:ssä on ollut tapana, että puheenjohtajan on oltava valtakunnan eli Suomen politiikassa.

– Mielestäni se on etenkin tärkeää, kun olemme myös hallituspuolue.

MYÖS helsinkiläisen kansanedustaja Eva Biaudet’n tiedetään pohtivan eurovaaliehdokkuutta. Demokraatille hän ei asiaa vahvista.

– Mielestäni ei ole onnistunut ratkaisu johtaa puoluetta hallituksen ulkopuolelta, (jos siis puolue jää hallitukseen). Eikä myöskään eduskunnan ulkopuolelta, Biaudet kommentoi lyhyesti tekstiviestitse saamiaan kysymyksiä.

Häneltä kysyttiin niin eurovaali-innokkuutta, kiinnostusta puheenjohtajan tehtävään kuin sitä, voisiko Henriksson jatkaa puheenjohtajana, jos päätyisi EU-parlamenttiin.

RKP:n Vaasan vaalipiirin kansanedustaja Anders Norrback ei kommentoi tässä vaiheessa, pitäisikö puheenjohtajaa vaihtaa, jos Henriksson tulisi valituksi EU-parlamenttiin.

Norrback ei itse pohdi eurovaaliehdokkuutta tahi puheenjohtajuutta.

VAASAN vaalipiiristä tulee Henrikssonin, Strandin ja Norrbackin tavoin myös kansanedustaja Mikko Ollikainen. Hän sanoo suoraan, ettei ole eurovaaleissa ehdolla eikä ole suostuteltavissakaan.

Ollikainen kuvaa olevansa pikkaisen yllättynyt, että puheenjohtaja Henriksson harkitsee ehdokkuutta, mutta toisaalta ennakoineensa, että näin voisi käydä.

Puolueen johtamista europarlamentista Ollikainen pitäisi haasteellisena. Hänen mielestään puheenjohtaja on lähtökohtaisesti Suomessa.

Ollikainen toteaa, ettei ole ajatellut ollenkaan RKP:n puheenjohtajuutta.

Stefan Wallin johti RKP:tä 2006-2012. Demokraatti kysyi myös Wallinilta, kiinnostaako eurovaaliehdokkuus. Vastaus on mielenkiintoinen:

– Kieltämättä olen saanut yhteydenottoja ja kannustuksia, mutta en ole ottanut niihin kantaa, Wallin toteaa.