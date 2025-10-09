”Hienoa, että suomalaiseen osaamiseen luotetaan” – Stubb ja Trump allekirjoittavat pöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä

Presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä allekirjoittavansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä. Pöytäkirja luo pohjan kaupallisille sopimuksille, hän sanoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubbin mukaan Yhdysvaltain hallinto on käynyt neuvotteluja suoraan yritysten kanssa.

- On hienoa, että suomalaiseen osaamiseen luotetaan. Yhteistyö hyödyttää Suomea ja Yhdysvaltoja. Sopimus ei olisi ollut mahdollinen ilman presidentti Trumpia, Stubb sanoo X:ssä.

Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaavat tänään Trumpin Valkoisessa talossa Washingtonissa.

Myös Orpo on kommentoinut asiaa X:ssä.

- Positiivisia uutisia meriteollisuudelle, taloudelle ja työllisyydelle. Jäänmurtajayhteistyö Suomen ja USA:n välillä etenee, kun allekirjoitamme yhteisymmärryspöytäkirjan, joka luo pohjan kaupallisille sopimuksille, hän kirjoittaa.

Stubb ja Orpo eivät tarkentaneet pöytäkirjan yksityiskohtia.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että sopimus koskisi yhteensä 11:tä jäänmurtajaa. Näistä neljä valmistettaisiin suomalaisilla telakoilla ja seitsemän Yhdysvalloissa.

Reutersin nimettömän virkamieslähteen mukaan kaupan arvo yhdestätoista jäänmurtajasta olisi arviolta noin 6,1 miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa).

Jäänmurtajat ovat menossa Yhdysvaltain rannikkovartioston käyttöön. Tarkoituksena on Reutersin mukaan, että ensimmäinen jäänmurtaja toimitettaisiin vuoteen 2028 mennessä.

SUOMI on havitellut mittavia uusien jäänmurtajien tilauksia Yhdysvalloista, ja asiasta on neuvoteltu jo varsin pitkään. Tiedossa ei ole, millaisia jäänmurtajia Yhdysvaltain rannikkovartiosto tarkalleen olisi Suomesta tilaamassa.

Viime marraskuussa Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat Washingtonissa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä (ICE Pact).

Helsingin telakan omistava kanadalainen Davie solmi maaliskuussa sopimuksen Kanadan hallituksen kanssa raskaan jäänmurtajan rakentamisesta. Kyseessä on Suomen historian ensimmäinen Pohjois-Amerikkaan toimitettava jäänmurtaja.

Presidentin kanslian mukaan tapaamisen keskustelunaiheina tänään ovat Suomen ja USA:n kahdenväliset suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Uutista täydennetty klo 14.10 ja 14.59.