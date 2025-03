Hiihtokeskusalalle saatiin työehtosopimus – tällainen se on

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ovat hyväksyneet hiihtokeskusalan työehtosopimuksen. Demokraatti Demokraatti

Sopimus on kolmivuotinen, mutta viimeinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yleisen linjan mukaisesti yhteensä 7,8 prosenttia siten, että korotus ensimmäisenä vuonna on 2,4 prosenttia, toisena kolme ja kolmantena 2,4 prosenttia.

PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen pitää saavutettua sopimusratkaisua kokonaisuudessaan kohtuullisena haastavaan neuvottelutilanteeseen nähden.

– Sopimus auttaa täyttämään ostovoimakuopan. Tärkeää oli myös se, että jo työehtosopimuksessa oleviin työehtoihin ei tullut heikennyksiä, Moilanen sanoo tiedotteessa.

Maran mukaan hiihtokeskusalalla on ollut vaikea vuosi sääolosuhteiden takia. Lisäksi suomalaisten talouspessimismi on näkynyt kotimaanmatkailussa ja rahan käytössä kotimaan lomilla.

– Alan yritykset olivat valmiita korottamaan palkkoja yleisen linjan mukaisesti, vaikka korotukset ovat aivan liian suuria hiihtokeskusalan taloustilanne huomioon ottaen, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

PAM nostaa tiedotteessaan esiin, että ilta-, yö- ja lumetustyölisät sekä luottamushenkilöiden korvaukset nousevat vastaavilla prosenteilla palkankorotusten kanssa. PAM kertoo, että lumetustyölisä laajennettiin koskemaan myös lumensäilöntään liittyvää työtä.

– Lumensäilöntä on jo nyt tärkeässä osassa monissa keskuksissa kauden käynnistämisessä, ja tulee varmasti lisääntymään tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen etenemisen myötä. Lumensäilöntätyö eroaa vaativuudeltaan muista hiihtokeskusten työtehtävistä, Moilanen sanoo.

Lappi kertoo, että Maran näkökulmasta oli tärkeää, että mahdollinen muutos työntekijän henkilökohtaisissa irtisanomisperusteissa toteutuu pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen esityksen mukaisesti.

PAM ja Mara sopivat käytännöistä, joita työpaikalla on noudatettava, kun työnantaja suunnittelee irtisanomista henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla.

– Vaikka emme pystyneet lisäämään nykyisen lain mukaista irtisanomissuojaa työehtosopimukseen, nyt sovitun kirjauksen myötä jäsenillä on jatkossa vahvempi liiton tuki tämänkaltaisissa irtisanomistilanteissa, Moilanen kertoo.

Työehtosopimukseen on kirjattu työntekijän oikeus saada irtisanomista käsittelevään kuulemistilanteeseen avukseen luottamusmies, liiton tai ammattiosaston edustaja. Tilaisuus on järjestettävä siten, että työntekijällä on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua ja valmistautua siihen.

HIIHTOKESKUSALAN työehtosopimusta sovelletaan hiihtokeskusalalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin, kuten rinnetyöntekijöihin, lipunmyynti- ja välinevuokraamotyöntekijöihin, huoltotoimi- ja kenttähenkilöstöön sekä hiihdonopettajiin.

PAM järjesti hiihtokeskusalalla lakon 3.-4. maaliskuuta. Maran Timo Lappi sanoo sen olleen harkitsematon. Harmillinen se oli Lapin mukaan erityisesti siksi, ettei nyt syntynyt työehtosopimusratkaisu poikkea hänen mukaansa juurikaan siitä, mistä osapuolilla oli yhteisymmärrys jo ennen lakkoa.