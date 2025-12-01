Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.12.2025 06:40 ・ Päivitetty: 1.12.2025 06:40

Hiihtoliitto: Venäläishiihtäjiä voi näkyä olympialaisissa, jos huonosti käy

iStock

Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti arvelee, että urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS voi päästää venäläishiihtäjät ensi keväänä Milano-Cortinan olympialaisiin. Suomi vastustaa silti yhä aikeita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjän hiihtoliitto on jättänyt maan urheilijoiden kisakiellosta valituksen CAS:iin, ja tuomioistuin ratkaisee asian 10. joulukuuta mennessä.

Hiihtoliitto on vaatinut venäläishiihtäjien kisakieltoa siitä saakka, kun Venäjä aloitti 24. helmikuuta 2022 täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Liitto oli ajamassa Venäjän ja Valko-Venäjän sulkua Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kilpailuista.

- Venäjän jättämä valitus on herättänyt keskustelua, mutta ajattelimme jo etukäteen, että Venäjä käyttää tämän mahdollisuuden ja vie asian CAS:iin. Se ei meitä yllättynyt, Korkatti kertoi STT:lle sunnuntaina Rukan talvikisojen kilpailutapahtumien aikana.

- Näin Venäjä on jo toiminut muissa lajeissa.

AIEMPIEN CAS:n päätösten perusteella voi ennakoida, että kilpailuoikeudet palautettaisiin yksittäisille urheilijoille, jotka täyttävät Kansainvälisen olympiakomitean venäläisille ja valkovenäläisille asettamat kriteerit.

He voivat saada ”neutraaleina” erillisurheilijoina kilpailuoikeudet, jos he eivät ole tukeneet sotaa eivätkä ole esimerkiksi olleet asevoimien palveluksessa. Sotayhteyksien puuttumista ei ole vastaavissa tapauksissa muissa lajeissa tarvinnut todistaa, vaan siihen on yleensä riittänyt urheilijan oma ilmoitus.

- CAS:n aiemmat päätökset antavat jonkinlaista ennakko-odotusta tällekin päätökselle, Korkatti totesi.

- Tämä on puhdasta spekulaatiota, mutta veikkaan, että sieltä todennäköisesti tulee muutamille urheilijoille mahdollisuus kilpailla.

Hiihtoliiton kanta ei ole muuttunut sotavuosien aikana.

- Ei tietenkään, Korkatti vahvisti.

- Mutta tässä tilanteessa ei auta kuin odottaa CAS:n päätöstä. Sen jälkeen FIS tarttuu asiaan, minkä jälkeen tämä keissi on taputeltu.

Milano-Cortinan olympialaiset järjestetään helmikuussa.

Teksti: STT / Pasi Rein

