Hilkka Kemppi, kuinka tuskallista on olla tässä porukassa mukana?

Keskusta on Marinin (sd.) hallituksen jälkeen halunnut ottaa etäisyyttä vasemmistopuolueisiin eikä se ennen tätä päivää ole ollut halukas yhteisiin välikysymyksiin niiden kanssa. Johannes Ijäs Demokraatti

Tänään koko oppositio kuitenkin jätti ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella yhteisen välikysymyksen. Huoli sairaalaverkoston kohtalosta yhdisti.

Oppositio järjesti välikysymyksestä tiedotustilaisuuden aamupäivällä eduskunnassa.

Kuinka tuskallista on olla tässä porukassa, tässä on vasemmistokin mukana?

– Keskusta on arvioinut tämän kysymyksen sillä tavalla, että tämä jatkaa meidän huoltamme sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä ja toisaalta konkretisoi sen, miten alueilta säästämällä kustannukset itse asiassa vyöryvät alueiden maksettavaksi ja sitä kautta tilanne vaikeutuu, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi vastasi Demokraatin kysymykseen tilaisuuden jälkeen.

Oliko ryhmänne yksimielinen, kun keskustelitte, että lähdette välikysymykseen mukaan?

– Kyllä meidän ryhmässämme oli selvä kanta, että tämä on sellainen teema, mistä on puhuttu aikaisemminkin ja mikä on meille läheinen ja toisaalta nivoutuu meidän aikaisempaan välikysymykseen ja jatkaa niitä esityksiä, joita olemme jo tehneetkin.

Oli selvä kanta, mutta olivatko kaikki lähdössä vai oliko joku sitä mieltä, että ei pitäisi lähteä (välikysymykseen mukaan)?

– Me emme ehtineet käydä tätä ryhmäkokouksessa. Tästä on käyty muita verkkoja pitkin keskustelua.

Kempin mukaan kaikilla kansanedustajilla oli mahdollisuus kommentoida asiaa.

Verkossa ei kukaan vastustanut?

– Ei, toki keskusteltiin erilaisista näkökulmista niin kuin aina. Keskusteltiin erilaisista näkökulmista ja sitten tultiin siihen tulokseen, että tämä on nyt oppositiota yhdistävä teema, tällä kertaa.

Mikä voisi olla haitta, että keskusta lähtee mukaan, koska teillä oli viime kaudella huonot kokemukset vasemmistoyhteistyötä?

– Emme me koe, että välikysymyksen kautta allekirjoitamme kaikkia kantoja, mitä muu oppositio allekirjoittaa. Me ajattelemme, että meillä on oma linja. Olemme edustaneet sitä tähän asti. Toisaalta tämä on meille jo samoista teemoista toinen välikysymys eli sikäli koemme, että tämä ei väritä puolueen kantaa, vaan voimme omalla linjallamme edetä.

Kempin viittaama toinen välikysymys oli Keskustan ja Liike nytin yhteinen välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta.