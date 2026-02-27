Hillary Clinton on varma, ettei hänen miehensä tiennyt Epsteinin rikoksista – Bill Clinton todistusvuorossa tänään

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton sanoo olevansa varma siitä, ettei hänen miehensä tiennyt mitään Jeffrey Epsteinin rikoksista, kun nämä olivat vielä tekemisissä toistensa kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Clinton esitti kommenttinsa medialle sen jälkeen, kun oli todistanut kongressin komitean Epstein-tutkinnassa.

Clintonin puoliso, Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on esiintynyt lukuisia kertoja seksuaalirikoksista tuomittua Epsteiniä koskevissa tutkinta-asiakirjoissa.

Hillary Clintonin mukaan hänen miehensä ja Epsteinin yhteydenpito oli päättynyt useita vuosia ennen kuin Epsteinin rikollisesta toiminnasta tuli mitään ilmi.

Clintonilta kysyttiin vielä erikseen, onko hän varma, ettei hänen aviomiehensä tiennyt Epsteinin rikoksista.

- Olen, Clinton vastasi.

HILLARY Clinton kuvaili torstaista kuulemistaan pitkäksi ja erittäin toisteiseksi.

- En tiedä kuinka monta kertaa minun piti sanoa, etten tuntenut Jeffrey Epsteiniä, Clinton sanoi.

- En koskaan käynyt hänen saarellaan, en koskaan käynyt hänen kodeissaan, en koskaan käynyt hänen toimistoissaan.

Clintonia kuullutta komiteaa johtava republikaani James Comer osoitti tyytymättömyyttään Clintonin vastauksiin.

- Oli useita kysymyksiä, joihin saamiimme vastauksiin emme olleet tyytyväisiä, Comer sanoi kuulemisen jälkeen.

Kuuleminen järjestettiin suljettujen ovien takana, vaikka Clintonit olivat aiemmin vaatineet julkista kuulemista.

HILLARY Clinton julkaisi avauspuheenvuoronsa sosiaalisessa mediassa torstaina. Puheenvuorossaan Clinton muun muassa sanoi, että komitea on kutsunut hänet kuultavaksi, jotta saataisiin huomio siirrettyä pois presidentti Donald Trumpista.

Clinton peräänkuulutti, että komitean tulisi Trumpin toimittajille antamiin lausuntoihin tukeutumisen sijaan kutsua presidentti vastaamaan valan alla omasta osallisuudestaan.

Trumpin nimi mainitaan tähän mennessä julkaistuissa Epstein-asiakirjoissa ainakin tuhansia kertoja, minkä lisäksi asiakirjoissa on esitetty häntä vastaan vakavia syytöksiä muun muassa seksuaalirikoksista.

Trump on itse kiistänyt toistuvasti väärinkäytökset ja väittänyt, että julkaistut Epstein-asiakirjat olisivat vapauttaneet hänet kaikista epäilyistä.

Yhdysvaltalaismediat NPR, New York Times ja MS Now ovat tuoreeltaan uutisoineet, että julkisesta Epstein-tietokannasta näyttää puuttuvan asiakirjoja, jotka liittyvät Trumpia vastaan esitettyihin syytöksiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Demokraatit ovat uutisten myötä syyttäneet Trumpin hallintoa historiallisen mittavasta peittelyoperaatiosta.

Viime viikolla myös Hillary Clinton syytti presidentti Trumpin hallintoa Epsteiniä koskevien asiakirjojen peittelystä. Clinton esitti syytöksensä Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

VIRANOMAISET eivät ole nostaneet Trumpia tai Clintoneita vastaan syytteitä Epsteinin rikoksiin liittyen. Edustajainhuoneen valvontakomitea tutkii Epsteinin kytköksiä vaikutusvaltaisiin henkilöihin sekä sitä, miten hänen rikoksiaan koskevia tietoja käsiteltiin.

Bill Clinton on todistusvuorossa perjantaina. Yksikään Yhdysvaltain entinen presidentti ei ole ollut kongressin kuultavana vuosikymmeniin.

Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Hän kiisti syyllisyytensä.

Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019. Viranomaisten mukaan hän teki oikeudenkäyntiä odottaessaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.