”Historiallinen voitto luonnolle” – Norja lykkää syvänmeren kaivostoimintalupien myöntämistä

Norja lykkää syvänmeren kaivostoimintalupien myöntämistä. Maan hallitus on sopinut, että ensimmäisiä syvänmeren kaivostoiminnan tarjouskilpailuja ei käynnistetä kuluvan vaalikauden aikana. Vaalikausi päättyy vuonna 2029. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitusta johtava Norjan työväenpuolue lykkäsi aikataulua saadakseen pienempien puolueiden tuen valtion budjetille.

Syvänmeren kaivostoimintaa vastustava Maailman luonnonsäätiö WWF näkee päätöksen olevan valtava voitto luonnolle. Merikaivosten pelätään olevan erittäin saastuttavia ja vahingoittavan voimakkaasti ympäristöä.

- Tämä päätös on merkittävä muutos Norjan kannassa, ja se on historiallinen voitto luonnolle, tieteelle ja julkiselle painostukselle, järjestö sanoi lausunnossaan.

Norjan parlamentti on aiemmin hyväksynyt syvänmeren kaivostoiminnan maan aluevesillä. Hallituksen oli tarkoitus aloittaa kaivoslupien myöntäminen tänä vuonna.

SYVÄNMEREN kaivostoiminnassa tavoitteena on hyödyntää merenpohjia erilaisten mineraalien saamiseksi. Niitä käytetään muun muassa ladattavissa akuissa ja sotilasteknologiassa.

WWF kirjoittaa englanninkielisillä sivuillaan, että syvänmeren kaivostoiminta saattaisi aiheuttaa peruuttamattomia seurauksia syvänmeren ekosysteemeihin.

Syvämeri alkaa WWF:n mukaan noin 200 metristä ja ulottuu 10 000 metrin syvyyteen. Alueesta on vielä paljon tutkimatta. WWF huomauttaa, että syvällä meressä elävät lajit ovat saaneet elää paljolti ilman ihmisten suoraa vaikutusta. Tutkimusten mukaan syvänmeren lajit ja elinympäristöt ovat herkkiä ja toipuvat hitaasti.