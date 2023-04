”Historian oikeistolaisinta hallituspohjaa” kommentoiva Saramo ennakoi: ”Ensimmäisenä tähtäimessä on asumistuki ja työttömyysturva”

Kokoomuksen Petteri Orpon ratkaisut hallitustunnusteluissa ovat pahaenteisiä, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo arvioi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Saramon mukaan Suomeen ollaan nyt muodostamassa Orpon johdolla historiamme oikeistolaisinta hallitusta.

– Ei voi puhua edes keskustaoikeistolaisesta hallituksesta. Suomen poliittisesta historiasta ei löydy toista hallituspohjaa, joka olisi niin oikealla kuin tämä Orpon kokoama, Saramo sanoo tiedotteessa.

Orpo kertoi tänään, että uutta hallitusta aletaan rakentaa kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien varaan.

– Tämä hallituspohja enteilee kovia aikoja työntekijöille, sairaille ja vanhuksille, Suomen pitkälle linjalle ihmisoikeuksien vahvistamisessa sekä Suomen luonnolle. Ensimmäisenä hallituksen tähtäimessä on mitä ilmeisemmin asumistuki ja työttömyysturva, Saramo arvioi.

SUOMEN talouden tasapainottamiseen on Saramon mukaan oikeudenmukaisempia ja kestävämpiä keinoja kuin palaaminen ”vastuuttomaan ja tehottomaksi todettuun leikkauspolitiikkaan”.

– Veropohjaa tilkitsemällä ja haitallisia tukia karsimalla saataisiin taloutta sopeutettua reilummin ja oikeudenmukaisemmin kuin kokoomuksen kuuden miljardin leikkurilla, joka iskee väistämättä koulutukseen, sosiaaliturvaan ja sotepalveluihin.

Saramo nostaa esiin Orpon vaalien alla antamat lupaukset, kuten: ”me emme ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta”, ”me emme halua tehdä leikkauksia koulutukseen”, ”me emme ole koskemassa eläkkeensaajien indekseihin” sekä ”me emme ole leikkaamassa soten rahoitusta”.

– Nämä puheet ovat silkinohutta paperia, kun tuota kuuden miljardin leikkuuta ryhdytään laittamaan toimeen, Saramo ennakoi tiedotteessa.

Saramon mielestä Orpon puheiden pyörtäminen alkoi siitä, kun hän hyväksyi perussuomalaiset hallituskumppaniksi.

– Orpo torppasi perussuomalaiset hallituksesta vuonna 2017, koska arvoristiriidat kokoomuksen kanssa olivat liian suuret. Nyt perussuomalaiset kyllä kelpaa kumppaniksi, vaikka Purran perussuomalaiset on käytännössä aivan sama puolue kuin Halla-ahon perussuomalaiset 2017.

SARAMO muistuttaa tiedotteessaan myös, että kriittisessä tilanteessa oleva sote-uudistus on syytä viedä vastuullisesti loppuun. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole leikattavaa, hän kiteyttää.

Saramo on huolestunut myös siitä, saako uusi hallituspohja vietyä eteenpäin tarpeellisia ja kiireellisiä ilmasto- ja luontotoimia.

– On helppoa sanoa, että vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta ei tingitä. Paljon vaikeampaa on tehdä nyt tarvittavat toimet, jotta tämä tavoite todella on mahdollista saavuttaa. Väistyvä hallitus teki ilmastotavoitteen eteen enemmän kuin mikään edeltäjänsä, ja nyt isoja vaikuttavia toimia on pakko jatkaa, jos tavoitteessa halutaan pysyä. Samoin tarvitaan nopeita ja vaikuttavia tekoja hiilinielujen pelastamiseksi. Mahtavatko ne onnistua tältä hallituspohjalta, hän kysyy.