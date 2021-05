”Hiusten leikkuuta tai sorvaamista ei opi kokonaan etänä” – lisärahoituksella palkataan opettajia ja kurotaan kiinni oppimisvelkaa

Opetusministeri Jussi Saramo (vas., kuvassa) on myöntänyt ammatilliseen koulutukseen yhteensä 97,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Rahoituksen avulla voidaan palkata lisää opettajia ja ohjaajia sekä korjata koronavirusepidemian aiheuttamia vahinkoja ammatillisessa koulutuksessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lisärahoituksesta 80 miljoonaa myönnettiin opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin yhteensä 115:lle koulutuksen järjestäjälle osana Oikeus osata -ohjelmaa.

Uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamisen lisäksi lisärahoituksella voidaan kasvattaa nykyisten tuntiopettajien opetustuntimääriä. Rahoitusta voidaan käyttää ministeriön mukaan myös opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän itse opetukseen.

– Ammatillisessa koulutuksessa on ollut viime vuosina liian vähän lähiopetusta ja meille on hallituskautemme alusta lähtien ollut prioriteetti korjata tilanne suuntaamalla rahaa opettajien ja muun henkilökunnan palkkaamiseen. Riittävä työntekijöiden määrä on välttämätön, jotta onnistumme myös esimerkiksi juuri perusopetuksensa päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten tukemisessa läpi opintojen, opetusministeri Jussi Saramo sanoo tiedotteessa.

Ammatilliseen koulutukseen koronavirusepidemian takia tarvittaviin tukitoimiin myönnettiin lisärahoitusta 17,5 miljoonaa euroa 96:lle koulutuksen järjestäjälle.

Ministeriön mukaan lisärahoituksella ehkäistään opintojen keskeyttämistä ja lisätään opiskelijoiden hyvinvointia. Rahoituksella tasoitetaan myös opiskelijoiden osaamiseroja ja varmistetaan valmistuvien ammattiosaamista. Ministeriön mukaan tukitoimia on tarkoitus kohdentaa erityisesti pitkien etäopetusjaksojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn.

– Hiusten leikkuuta tai sorvaamista ei opi kokonaan etänä. Koronakriisi on vaikeuttanut käytännön taitojen opettelemista ammatillisessa koulutuksessa ja kriisi on kokonaan selätetty vasta kun syntynyt oppimisvelka on maksettu kokonaisuudessaan loppuun. Lisärahoitus mahdollistaa esimerkiksi täydentävää opetusta oppimatta jääneiden taitojen hankkimiseksi, Saramo sanoo.

Hallitus on päättänyt suunnata opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen yhteensä 250 miljoonaa euroa vuosien 2019–2022 aikana. Aiemmin tähän tarkoitukseen on myönnetty 80 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 20 miljoonaa euroa vuonna 2019. Nyt myönnetty rahoitus perustuu valtion vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioon.