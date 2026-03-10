Politiikka
10.3.2026 09:55 ・ Päivitetty: 10.3.2026 09:55
Holopainen palasi eduskuntaan – esitti valtakirjansa Halla-aholle
Mari Holopainen (vihr.) on noussut eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä Pekka Haaviston (vihr.) siirtyessä muihin tehtäviin.
Holopainen esitti valtakirjansa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aholle (ps.) tiistaina.
Holopainen putosi eduskunnasta viime eduskuntavaaleissa. Hän nousi jälleen kansanedustajaksi Pekka Haaviston saatua vapautuksen eduskunnasta.
HAAVISTO aloitti uudessa tehtävässään YK:n pääsihteerin Sudanin-erityislähettiläänä sunnuntaina.
Holopainen on kauppatieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija. Hän toimi kansanedustajana yhden kauden vuosina 2019-2023.
