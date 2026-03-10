Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.3.2026 09:55 ・ Päivitetty: 10.3.2026 09:55

Holopainen palasi eduskuntaan – esitti valtakirjansa Halla-aholle

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Vihreiden uusi kansanedustaja Mari Holopainen esittämässä valtakirjaansa eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle Helsingissä 10. maaliskuuta.

Mari Holopainen (vihr.) on noussut eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä Pekka Haaviston (vihr.) siirtyessä muihin tehtäviin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Holopainen esitti valtakirjansa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aholle (ps.) tiistaina.

Holopainen putosi eduskunnasta viime eduskuntavaaleissa. Hän nousi jälleen kansanedustajaksi Pekka Haaviston saatua vapautuksen eduskunnasta.

HAAVISTO aloitti uudessa tehtävässään YK:n pääsihteerin Sudanin-erityislähettiläänä sunnuntaina.

Holopainen on kauppatieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija. Hän toimi kansanedustajana yhden kauden vuosina 2019-2023.

