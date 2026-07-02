Hovioikeus kovensi Lapinlahden salametsästysliigan tuomioita

Pohjois-Savossa vuosikymmenen alussa paljastuneen suuren salametsästysrikossarjan tuomiot kovenivat hovioikeudessa. Monen tekijän metsästyskiellot pitenivät, ja pari käräjäoikeuden vapauttamaa miestä sai uusia rangaistuksia. Demokraatti Demokraatti

Itä-Suomen hovioikeuden torstaina julkaiseman ratkaisun mukaan 18 salametsästäjää sai jatkoa käräjillä saamiinsa metsästyskieltoihin, ja kahdelle annettiin uudet kiellot. Porttikiellot jahteihin ovat nyt pisimmillään seitsenvuotisia.

Kolme miestä sai uuden tuomion törkeästä metsästysrikoksesta, yhden avustamisesta tuomitun miehen tuomio muuttui tavanomaiseksi metsästysrikokseksi.

Muutamalle muullekin määrätyt sakot kovenivat ehdollisiksi vankeustuomioiksi.

Syyttäjä oli vaatinut käräjätuomioiden koventamista. Osa tuomituista olisi tyytynyt käräjien ratkaisuun.

LAPINLAHDELLA ja Kainuussa tehdyt rikokset ajoittuvat vuosille 2019-2023. Metsästysseurojen miehet sopivat keskenään muun muassa susien, ilvesten ja ahmojen vaanimisista ja organisoivat salajahteja petohavaintojen perusteella.

Poliisitutkinnassa monelta paikalliselta metsästäjältä löytyi pakastimista ja muista kätköistä rauhoitettujen petojen ja luvattomasti tapettujen villieläinten jäännöksiä. Jotkut olivat tappaneet jopa useita laulujoutsenia ja muita ei-syötäviä lintulajejakin. Lisää aiheesta Mitä yhteistä on Lapinlahden salametsästäjillä ja Emma-gaalan kokaiininenillä? Vasikoinnin vaikeus

Viime vuonna käräjillä kaikkiaan 26 metsästäjää sai sakko- ja vankeustuomioita. Yli kymmenen asetta määrättiin valtiolle menetetyiksi.

Salametsästysvyyhti on Suomen rikoshistoriassa poikkeuksellinen muun muassa järjestelmällisyytensä sekä epäiltyinä olleiden ihmisten suuren lukumäärän takia.

Joukossa oli muun muassa kuntapolitiikassa toimineita sekä riistakeskuksen petoyhdyshenkilöiksi nimettyjä ihmisiä, joiden on voinut olettaa tietäneen hyvin toiminnan lainvastaisuudesta.