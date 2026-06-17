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17.6.2026 12:01 ・ Päivitetty: 17.6.2026 12:04

Hovioikeus: Räjähteiden ja terrorimateriaalin hankkiminen ei ollut terrorismia

iStock
Kankaanpään uusnatsijoukon epäillään kokeilleen räjähdysaineita maastossa. Kuva ei liity tapaukseen.

Vaasan hovioikeus on hylännyt kahdelle miehelle nostetut terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Aiemmin samaan ratkaisuun päätyi myös käräjäoikeus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Akselerationismia kannattaneilla ja satanismista innostuneilla uusnatseilla oli hovioikeuden mukaan kyllä hallussaan räjähteitä ja aseita sekä erilaista terrorismiin liittyvää materiaalia.

Vaikka kaksikko oli harjoitellut räjähteiden ja ammusten valmistamista ja tutustunut aseisiin, asiassa jäi oikeuden mukaan näyttämättä, että he olisivat jo päättäneet tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa.

- (Syytettyjen) radikalisoituminen ja se, että heidän on näytetty ihailleen terrori-iskujen tekijöitä, eivät sellaisenaan osoita heillä olleen terroristista tarkoitusta, hovioikeus toteaa tuomiossaan.

Akselerationismiksi kutsutaan ”rotusotaa” ja yhteiskunnan romahduttamista korostavaa ajattelua.

NOIN KOLMIKYMPPISET miehet saivat hovioikeudelta tuomiot kuitenkin muista rikoksista. Toinen tuomittiin muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja toinen törkeästä kiristyksestä.

Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu kolme muuta miestä.

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