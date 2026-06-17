Hovioikeus: Räjähteiden ja terrorimateriaalin hankkiminen ei ollut terrorismia

Vaasan hovioikeus on hylännyt kahdelle miehelle nostetut terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Aiemmin samaan ratkaisuun päätyi myös käräjäoikeus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Akselerationismia kannattaneilla ja satanismista innostuneilla uusnatseilla oli hovioikeuden mukaan kyllä hallussaan räjähteitä ja aseita sekä erilaista terrorismiin liittyvää materiaalia.

Vaikka kaksikko oli harjoitellut räjähteiden ja ammusten valmistamista ja tutustunut aseisiin, asiassa jäi oikeuden mukaan näyttämättä, että he olisivat jo päättäneet tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa.

- (Syytettyjen) radikalisoituminen ja se, että heidän on näytetty ihailleen terrori-iskujen tekijöitä, eivät sellaisenaan osoita heillä olleen terroristista tarkoitusta, hovioikeus toteaa tuomiossaan.

Akselerationismiksi kutsutaan ”rotusotaa” ja yhteiskunnan romahduttamista korostavaa ajattelua.

NOIN KOLMIKYMPPISET miehet saivat hovioikeudelta tuomiot kuitenkin muista rikoksista. Toinen tuomittiin muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja toinen törkeästä kiristyksestä.

Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu kolme muuta miestä.