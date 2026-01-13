Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

13.1.2026 10:37 ・ Päivitetty: 13.1.2026 10:37

HRW: Iranin johto syyllistyy laajamittaiseen joukkosurmaamiseen

Henry NICHOLLS - AFP / LEHTIKUVA
Mielenosoittaja polttaa Iranin hengellisen johtajan Ali Khamenein kuvaa Lontoossa Iranin suurlähetystön edessä 12. tammikuuta.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Iranin johto syyllistyy mielenosoittajien laajamittaiseen joukkosurmaamiseen ympäri maata.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Järjestö kertoo pitävänsä luotettavina tietoja, joita se on saanut Iranista verilöylyn mittakaavasta, vaikka uhrilukuja ei pystytäkään näissä olosuhteissa vahvistamaan.

Myös kiinni otetut mielenosoittajat ovat suuressa vaarassa joutua teloitetuksi salaisesti ja mielivaltaisesti, sanoo järjestön johtaja Philippe Bolopion tiedotteessa.

Hän vaatii YK:n jäsenmaita tuomitsemaan verilöylyn ja asettamaan Iranin viranomaiset ja turvallisuusjoukot vastuuseen teoistaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Susanna Luikku

Työmarkkinat
12.1.2026
Ammattiliitto: Hoitajien irtisanomiset lisäävät vaaratilanteita vanhustenhuollossa – ”Oli vain ajan kysymys, että näin käy”
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU