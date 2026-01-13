HRW: Iranin johto syyllistyy laajamittaiseen joukkosurmaamiseen

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Iranin johto syyllistyy mielenosoittajien laajamittaiseen joukkosurmaamiseen ympäri maata. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestö kertoo pitävänsä luotettavina tietoja, joita se on saanut Iranista verilöylyn mittakaavasta, vaikka uhrilukuja ei pystytäkään näissä olosuhteissa vahvistamaan.

Myös kiinni otetut mielenosoittajat ovat suuressa vaarassa joutua teloitetuksi salaisesti ja mielivaltaisesti, sanoo järjestön johtaja Philippe Bolopion tiedotteessa.

Hän vaatii YK:n jäsenmaita tuomitsemaan verilöylyn ja asettamaan Iranin viranomaiset ja turvallisuusjoukot vastuuseen teoistaan.