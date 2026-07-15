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Politiikka

15.7.2026 05:26 ・ Päivitetty: 15.7.2026 05:26

HS-gallup: Kokoomuksen suosion alamäki jatkui

Kokoomus / Henri Korpi
Kokoomus mainosti kesäkuussa itseään rallilla, mutta Garden-hallilla saattoi olla enemmän vaikutusta suosioon.

Kokoomuksen suosio on laskenut uudessa Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa hallituskauden alimpiin lukemiin. Perussuomalaisille ja vasemmistoliitolle mittaus lupaa hiukan aiempaa parempia näkymiä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeripuolueen kannatus on kyselyn mukaan nyt 16,7 prosenttia. Viimeksi kannatus HS:n mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021, jolloin kokoomusta olisi äänestänyt 16,2 prosenttia vastaajista. Viime kuussa lukema toipui, ja oli vielä 17,4 prosenttia.

Oppositiopuolue SDP jatkaa kyselyn suosituimpana 23,8 prosentin kannatuksella. Sekä kokoomuksen että demarien kannatuksesta suli prosenttiyksikön kymmenesosia, jotka kaikki mahtuvat virhemarginaaliin.

Kolmantena on hallituspuolue perussuomalaiset 14,2 prosentilla ja neljäntenä opposition keskusta 13,7 prosentin kannatuksella. Persujen suosiossa oli 0,6 prosenttiyksikön nousu eli lähes saman verran, kuin mitä kokoomus putosi.

Mittausajankohtana oli käynnissä perussuomalaisten ja kokoomuksen ministerien kinastelu järjestöleikkauksista. Myös Garden Helsinki -hallisotku oli jo vaikuttamassa kannatuslukemiin.

OPPOSITION toisella laidalla vasemmistoliiton ennätyssuosio näyttää säilyneen. Puoluetta äänestäisi nyt 11,5 prosenttia vastaajista.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3 500 ihmistä kesä-heinäkuussa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

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