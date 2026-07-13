Petteri Orpon esikunta arvioi nyt kohuja väärin – ja ottaa puolueelleen ison maineriskin

Petteri Orpon katoamistemppu Garden-jupakan jälkipyykistä kertoo kokoomuksen tilannetajun puutteesta. Ennakoiva pääministeri toimisi kuin Sanna Marin jauhojengikohussa – tulisi avustajineen selvittämään asiansa. Ansaittua lomaa voi jatkaa sen jälkeen. Petri Korhonen Demokraatti

Ihmettelyt pääministeri Petteri Orpon (kok) viime päivien piileskelystä eivät todennäköisesti ihan heti lopu. Vaikka Orpollakin on oikeus kesätaukoonsa, iloon, valoon ja hauskuuteen, kuten Sanna Marinillakin (sd) kesäratakuohunnan aikaan elokuussa 2022 oli.

Useimmiten moni politiikan kohu ehtii odottaa ratkomistaan viikon tai pari – mutta katoamistempuissa on aina näin vaalisyksyn alla omat riskinsä. Kohut kun eivät välttämättä sammu itsekseen.

AINAKIN Garden Helsingin tukilupausjupakka kytee vielä pinnan alla kuin turvepalo, varsinkin kun sen lämpöä lisäävät pikkuhiljaa muutkin hyväveli- ja vaalirahoituskummastelut.

Iltalehti kertoi viikonloppuna oikeusoppineiden ihmettelevän, miksi pääministeri ei huomannut jäävätä itseään viimevuotisessa Valmet Automotiven ”kansallistamisoperaatiossa”, vaikka siinäkin oli yhtenä hyödynsaajana kokoomuksen ja Orpon henkilökohtainen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila.

Sama rakennusmoguli löytyy myös Garden-hankkeen taustalta, joten vaikutelma kaveripalvelusten tekemisestä syntyy osapuolten kiistämisistä huolimatta helposti.

Autotehtaan pelastaminen puolustusteollisuuden järjestelyillä oli hyvinkin järkevä ratkaisu, eikä sitä varmaan kukaan kyseenalaista. Poliitikot saavat myös hallituksessa edistää omia siltarumpujaan ja tukihankkeitaan. Lisää aiheesta Kansanedustajat vaativat Orpoa esiin: ”Vaikenee kuin sfinksi laiturinnokassa”

Maineriski syntyy tekojen, puheiden ja imagon ristiriidasta.

Silti vaalirahoittajien, hyvien aateveljien, puoluetovereiden ja lätkäpiirien täysin lailliset verkostomarkkinoinnit voivat tulla kokoomukselle kalliimmaksi kuin Orpon esikunta tajuaakaan.

Maineriski syntyy tekojen, puheiden ja imagon ristiriidasta. Puolue, joka on mainostanut nimenomaan talousosaamistaan ja tarkan euron politiikkaa, onkin valmis kritiikittä auttamaan omien kaverien epävarmaa hallihanketta, johon harva ammattisijoittaja koskisi metrin kepilläkään.

Puolue, jonka konservatiivisiipi paheksuu somessa järjestörälssejä, tarjoaakin erityiskohtelua omalle vaalirahoittajien rälssilleen.

POLIITIKON kohunsietokyky riippuu paljon hänen puolueensa yleisestä tilanteesta.

Mikäli puolueella kannatuskäyrä sojottaa kuin HIFK:n hockeystick ylöspäin, pomoille annetaan anteeksi paljon enemmän lapsuksia.

Mutta jos kohu korostaa puolueen heikkouksia tai vahvistaa suuren yleisön kielteisiä mielikuvia, silloin paikkaustoimilla olisi erityisen kova kiire.

Halli- ja rahoitusratkaisut luovat kokoomusjohdon ympärille ”meillä hyvät jätkät päättävät” -fiilistä, ja se ei ainakaan vähennä nykyistä kannattajanaisten ulosvirtausta puolueesta.

Petteri Orpo tai luultavimmin hänen esikuntansa ei tällä hetkellä tunnukaan täysin ymmärtävän, miltä pääministerin käytös muiden kuin kokoomususkovaisten näkökulmasta näyttää.

Hyvin samanlainen tilanne oli elokuussa 2022 Sanna Marinin kannattajilla, jotka eivät tajunneet että (perusteettomiinkin) jauhojengi-huuteluihin pitää nykyisessä kulttuurissa vastata nopeasti, niin kohtuutonta kuin se ihmiselle onkin.

Marin tulikin tuolloin julkisuuteen avoimesti kohtaamaan mediaa, toisin kuin pääministeri nyt tekee, ja silti kohusta tuli vastustajille vahva lyömäase.

LUULTAVASTI Orpon avustajajoukko laskee, ettei hallitus tähän kaadu – ja on siinäkin oikeassa.

Silti yhdenkään pääministeripuolueen asema ei ole politiikassa niin vahva, että sen kannattaisi ehdoin tahdoin lisätä omia maineenhallintapulmiaan.

Perussuomalaisetkaan eivät ole kokoomusministerien ja Wille Rydmanin (ps) kinastelun takia juuri nyt ensimmäisinä tulossa nostamaan Orpoa ylös epäsuosion suosta.

MUINAISEN Rooman keisareilla oli mainio tapa: juhlaparaateissakin pomon takana seisoi erityisavustaja jonka piti muistuttaa sankarille ”olet kuolevainen, muista nöyryys”.

Pääministerien, puoluekannasta riippumatta, kannattaisi siirtyä Suomessa samaan käytäntöön.