Politiikka

19.11.2025 06:19 ・ Päivitetty: 19.11.2025 06:19

HS-gallup: SDP jatkaa johdossa – PS yhä nousussa

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman puhuu eduskunnan täysistunossa Helsingissä 23. syyskuuta.

SDP jatkaa suosituimpana poliittisena puolueena 24,7 prosentin kannatuksella, selviää Helsingin Sanomien gallupista. Toisena on pääministeripuolue kokoomus, jota kannattaa 18,3 prosenttia.

Demokraatti

Demokraatti

SDP:n kannatus on laskenut edellisestä HS:n mittauksesta 0,1 ja kokoomuksen puolestaan noussut 0,1 prosenttiyksiköllä. Kaikki mittauksen muutokset mahtuvat virhemarginaaliin.

Keskusta on HS:n mittauksessa kolmantena 15,3 prosentin kannatuksella. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,4 prosenttiyksikköä.

PERUSSUOMALAISTEN kannatus on nyt 13,4 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime kerralla. Puolueen kannatus on noussut runsaalla kolmella prosenttiyksiköllä kesäkuun notkahduksesta.

Vasemmistoliittoa kannattaa 9,1 prosenttia (-0,3%), vihreitä 8,5 (-0,3) ja RKP:ta 4 prosenttia (+0,2). Kristillisdemokraattien kannatus on 3,1 prosenttia (+0,1) ja liike nytin 1,6 (+0,1).

Aineisto kerättiin lokakuun 13. päivän ja marraskuun 16. päivän välillä. Kannaltaan epävarmojen osuus oli 19 prosenttia.

Toimituksen valinnat

