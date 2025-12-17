Politiikka
17.12.2025 06:05 ・ Päivitetty: 17.12.2025 06:05
HS-gallup: SDP säilyi kärjessä, vuodessa iso muutos
SDP on yhä suosituin eduskuntapuolue, käy ilmi Helsingin Sanomien kyselystä. Suurinta oppositiopuoluetta äänestäisi nyt 25,3 prosenttia vastaajista.
Demarien kannatus nousi kyselyssä viime kuusta 0,6 prosenttiyksikköä.
Toiseksi suosituin puolue on kokoomus 18,0 prosentin kannatuksella, ja kolmantena on keskusta 14,8 prosentin kannatuksella.
Puolueiden kannatuksissa on tämän kuun mittauksessa havaittavissa vain pieniä muutoksia HS:n viime kuun kyselyyn verrattuna.
OPPOSITION kannatus on ollut keskustaa lukuun ottamatta hienoisessa nousussa, kun hallituspuolueiden kannatus on laskenut tai pysynyt muuttumattomana. Muutokset mahtuvat virhemarginaaliin.
Vuodentakaiseen verrattuna muutokset ovat isompia. Perussuomalaisten kannatus on tällä hetkellä 2,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Perussuomalaisia kannattaa nyt 13,1 prosenttia vastaajista.
Hallituskumppani kokoomuksen kannatus on heikentynyt samassa ajassa 1,5 prosenttiyksikköä.
Verian haastatteli tutkimusta varten yli 4 000:ta ihmistä. Aineisto kerättiin 17. marraskuuta ja 14. joulukuuta välisenä aikana. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
