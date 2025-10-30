Palkittu politiikan aikakauslehti.
30.10.2025 16:03 ・ Päivitetty: 30.10.2025 16:03

HS: Hallitus aikoo esittää EKP:n varapääjohtajaksi Olli Rehniä

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Hallitus aikoo esittää Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä Euroopan keskuspankin (EKP) varapääjohtajaksi, kertoo Helsingin Sanomat. Asian vahvistaa lehdelle valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Kannatan lämpimästi Olli Rehniä EKP:n varapääjohtajan tärkeälle paikalle. Vuosikymmenten kokemuksella valtion, EU:n ja keskuspankin eri tasoilta hän on asiantunteva luottopelaaja, jolla on arvostusta myös laajasti Euroopassa, Purra kehuu.

Rehn on HS:n mukaan antanut suostumuksensa, että hallitus ehdottaa häntä tehtävään. Hän on toiminut Suomen Pankin pääjohtajana vuodesta 2018.

Varapääjohtaja nimitetään EU-maiden johtajien huippukokouksessa. Nykyisen varapääjohtajan, espanjalaisen Luis de Guindosin toimikausi päättyy ensi vuoden toukokuussa.

