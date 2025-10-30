Politiikka
30.10.2025 16:03 ・ Päivitetty: 30.10.2025 16:03
HS: Hallitus aikoo esittää EKP:n varapääjohtajaksi Olli Rehniä
Hallitus aikoo esittää Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä Euroopan keskuspankin (EKP) varapääjohtajaksi, kertoo Helsingin Sanomat. Asian vahvistaa lehdelle valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).
- Kannatan lämpimästi Olli Rehniä EKP:n varapääjohtajan tärkeälle paikalle. Vuosikymmenten kokemuksella valtion, EU:n ja keskuspankin eri tasoilta hän on asiantunteva luottopelaaja, jolla on arvostusta myös laajasti Euroopassa, Purra kehuu.
Rehn on HS:n mukaan antanut suostumuksensa, että hallitus ehdottaa häntä tehtävään. Hän on toiminut Suomen Pankin pääjohtajana vuodesta 2018.
Varapääjohtaja nimitetään EU-maiden johtajien huippukokouksessa. Nykyisen varapääjohtajan, espanjalaisen Luis de Guindosin toimikausi päättyy ensi vuoden toukokuussa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.