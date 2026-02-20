Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.2.2026 06:20 ・ Päivitetty: 20.2.2026 06:20

HS: Hallitus pitää perintö- ja lahjaveron voimassa

iStock

Pääministeri Petteri Orpo (kok) sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei hallitus valmistele tällä hetkellä perintö- ja lahjaveron poistamista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Veron poisto on ollut kokoomuksen pitkäaikainen tavoite. Poistoa ovat vaatineet hallitukselta esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja useat kokoomuksen omat kansanedustajat.

Orpon hallitus on muuten tehnyt monia elinkeinoelämän toivomia päätöksiä, mutta perintöasia ei haastattelun mukaan etene tällä hallituskaudella.

- Keskustelua me käymme osin julkisuudenkin kautta, mutta totean vain oman kantani. Tämä ei ole hallitusohjelmassa. Kasvuriihessä tehtiin ne isot veroratkaisut, Orpo vastaa.

Lehti huomauttaa, ettei yrityksiltä perittävän yhteisöveron kevennyskään ollut Orpon hallituksen ohjelmassa, mutta vuosi sitten hallitus päätti silti laskea yhteisöveroa.

VERON POISTOSTA ei päästy sopuun hallituksen viimevuotisessa kasvuriihessä. Poisto olisi tehnyt satojen miljoonien eurojen loven verotuloihin.

- Talouden osalta ei löydetty ratkaisua, jolla veron poistaminen olisi pystytty rahoittamaan, Orpo perustelee lehden haastattelussa.

Perintö- ja lahjaveroa kevennettiin kuitenkin tämän vuoden alussa.

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Demokraatti.fi

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

