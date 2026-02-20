Politiikka
20.2.2026 06:20 ・ Päivitetty: 20.2.2026 06:20
HS: Hallitus pitää perintö- ja lahjaveron voimassa
Pääministeri Petteri Orpo (kok) sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei hallitus valmistele tällä hetkellä perintö- ja lahjaveron poistamista.
Veron poisto on ollut kokoomuksen pitkäaikainen tavoite. Poistoa ovat vaatineet hallitukselta esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja useat kokoomuksen omat kansanedustajat.
Orpon hallitus on muuten tehnyt monia elinkeinoelämän toivomia päätöksiä, mutta perintöasia ei haastattelun mukaan etene tällä hallituskaudella.
- Keskustelua me käymme osin julkisuudenkin kautta, mutta totean vain oman kantani. Tämä ei ole hallitusohjelmassa. Kasvuriihessä tehtiin ne isot veroratkaisut, Orpo vastaa.
Lehti huomauttaa, ettei yrityksiltä perittävän yhteisöveron kevennyskään ollut Orpon hallituksen ohjelmassa, mutta vuosi sitten hallitus päätti silti laskea yhteisöveroa.
VERON POISTOSTA ei päästy sopuun hallituksen viimevuotisessa kasvuriihessä. Poisto olisi tehnyt satojen miljoonien eurojen loven verotuloihin.
- Talouden osalta ei löydetty ratkaisua, jolla veron poistaminen olisi pystytty rahoittamaan, Orpo perustelee lehden haastattelussa.
Perintö- ja lahjaveroa kevennettiin kuitenkin tämän vuoden alussa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.