Politiikka

21.1.2026 05:56 ・ Päivitetty: 21.1.2026 05:57

HS-kysely: SDP yhä kärjessä, hallituksen kannatus toipui

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Keskeisten eduskuntapuolueiden kannatusmuutokset jäivät varsin vähäisiksi.

SDP jatkaa suosituimpana puolueena 25,0 prosentin kannatuksella, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toisena on pääministeripuolue kokoomus, jota kannatti 18,4 prosenttia vastaajista. Seuraavina tulevat keskusta 14,3 prosentilla ja perussuomalaiset 13,4 prosentilla.

SDP:n ja keskustan suosio on hiukan laskenut kuukauden takaisista lukemista (25,3 ja 14,8 prosenttia), kun taas kokoomus ja perussuomalaiset olivat nyt vajaan puolen prosenttiyksikön nosteessa. Kaikki muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin,

OPPOSITIOSSA istuvan vasemmistoliiton kannatus on niin ikään noussut hieman. Puolue on viidentenä 10,0 prosentin kannatuksella.

Vihreiden kannatus on vuorostaan hieman laskenut, ollen nyt 8,3 prosenttia. RKP:n ja kristillisdemokraattien suosio on pysynyt muuttumattomana, kun taas Liike nyt on nähnyt hentoista laskua.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus tuoreimman gallupin perusteella on 38,8 prosenttia, mikä vastaa marraskuista kannatusta. Joulukuussa vastaava lukema oli 38,1.

Verianin toteuttamaan kannatusmittaukseen haastateltiin päälle 4 000:ta ihmistä internetpaneelissa 15.12.2025-19.1.2026.

Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

