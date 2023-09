HS: Lääkäriliitossa tehtiin alustava päätös poliittisiin mielenilmauksiin osallistumisesta

Lääkäriliitossa on tehty alustava päätös osallistua tarpeen tullen poliittisiin mielenilmauksiin, jos keskusjärjestö Akava tai liittoa edustava pääsopijapuoli Juko sellaisia järjestää, Helsingin Sanomat uutisoi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Niina Koivuviidan mukaan päätös tehtiin, koska keskusjärjestö Akava on tiedustellut jäsenliitoiltaan valmiutta mielenilmaisuihin.

HS:n mukaan Lääkäriliiton hallitus kysyi valtuutusta liiton 60-jäseniseltä valtuuskunnalta, ja valtuuskunta antoi luvan osallistua Akavan ja Jukon järjestämiin päivän mittaisiin mielenilmaisuihin. Lääkäriliitto ei HS:n mukaan ole lähdössä poliittisiin työtaisteluihin itsenäisesti.

HS:n mukaan päätös on poikkeuksellinen, koska useimmat lääkärit ovat virkasuhteessa, eivätkä he saa valtion virkaehtosopimuslain mukaan osallistua poliittisiin työtaisteluihin. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen sanoo lehdelle, että vapaa-aikana virkamiehelläkin on oikeus osoittaa poliittisesti mieltä, mutta ulosmarssit on Koskisen mukaan kielletty.

Lääkäriliiton Koivuviita sanoo HS:lle liiton tiedostavan, mikä on poliittisena mielenilmaisuna mahdollista ja mikä ei.

– Viime kädessä päätökset tehdään sitten, kun kuullaan mitä Akava tai Juko ehdottavat, hän sanoo lehdelle.

Koivuviidan mukaan maan hallituksen esityksiä pitää saada muutettua, mutta hallitukseen ”ei ole edes keskusteluyhteyttä”.