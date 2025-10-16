Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.10.2025 11:37 ・ Päivitetty: 16.10.2025 11:37

HS: Määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta sopu hallituksessa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoi määräaikaisten työsuhteiden helpottamista koskevan sovun syntymisestä Helsingin Sanomille.

Hallitus on päässyt sopuun määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta, kertoo Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallitus haluaa, että määräaikaisen työsopimuksen voisi sopia korkeintaan vuodeksi ilman perusteltua syytä, kuten jo hallitusohjelmassa lukee. Tällä hetkellä määräaikaiseen työsuhteeseen pitää olla perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus.

Perussuomalaiset on ollut hallituksessa huolissaan siitä, että samassa määräaikaisessa työsuhteessa kierrätettäisiin eri ihmisiä. Työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoo HS:lle, että tähän on löytynyt ratkaisu.

-  Jos työnantaja haluaa vuoden jälkeen jatkaa saman tai vastaavan työn teettämistä, työtä tulee tarjota samalle työntekijälle, joka on jo ollut vuoden määräaikaisuudessa, Marttinen sanoo.

Velvoite tarjota määräaikaista tai vakituista työtä määräaikaisessa työsopimuksessa jo olleelle työntekijälle kestää neljä kuukautta.

Marttinen sanoo uskovansa, että määräaikaisuuksien helpottaminen voi tarjota etenkin nuorille mahdollisuuksia työhön.

Hallituksen esitysluonnos lähtee lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi ennen lakiesityksen antamista eduskunnalle.

