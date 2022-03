HS: Naton kannatus nousi tammikuusta 20 prosenttiyksikköä

Tutkimuksen mukaan jäsenyyttä vastustaa 27 prosenttia kansalaisista ja suunnilleen yhtä moni on epätietoisia.

HS on teettänyt Nato-kyselyjä samalla metodilla jo 20 vuotta. Jäsenyyden kannatus on nyt korkeampi kuin koskaan aiemmin. Edellinen ennätys oli tammikuun kyselyn 28 prosenttia. Tuolloin vastustajien osuus putosi ensimmäistä kertaa alle puoleen, eli 42 prosenttiin.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja tutkimusaineisto kerättiin tämän viikon maanantain ja torstain välillä.

HS-gallupin otos on kiireisen aikataulun johdosta normaalia pienempi, eli kysymyksiin vastasi puhelinhaastattelussa 500 ihmistä, kun tavallisesti määrä on noin tuhat. Virhemarginaali on siksi suurempi eli 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa, kun tavanomaisesti se on 3,1.