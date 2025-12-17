Pääministeri Orpo pyytää anteeksi japaniksi, koreaksi ja kiinaksi

Anteeksipyyntöviesti on julkaistu Suomen Kiinan-, Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla.

Viestissään Orpo pyytää vilpittömästi anteeksi ja vakuuttaa, että julkaisut eivät heijasta Suomen arvoja, jotka arvostavat tasa-arvoa ja osallisuutta. Orpon mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa on mahdotonta hyväksyä minkäänlaista syrjintää.

- Suomen hallitus haluaa välittää kaikille ystävillemme sekä Suomessa että ulkomailla, että suhtaudumme rasismiin vakavasti ja olemme päättäneet torjua sitä, Orpo vakuuttaa viestissään.

Perussuomalaiset kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Omien sanojensa mukaan he halusivat näin osoittaa tukeaan Miss Suomi -tittelinsä menettäneelle Sarah Dzafcelle, joka oli myös väännellyt silmiään some-kuvassa.