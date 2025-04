HS: Perussuomalaiset saavat halutessaan torpata Arto Satosen Kela-valinnan

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo Helsingin Sanomille, että Kelan perussuomalaisten valtuutettujen ei tarvitse tukea työministeri Arto Satosta (kok.) Kelan pääjohtajaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Purra sanoo lehden haastattelussa, että puolueen valtuutetuilla on vapaat kädet valita pääjohtajaksi kenet parhaaksi näkevät.

Purran mukaan perussuomalaisilla ei ole kokoomuksen kanssa sopimusta Satosen valinnasta.

KELAN valtuutettujen on tarkoitus päättää uudesta pääjohtajasta vappuviikolla. Valtuustossa perusuomalaisilla ja kokoomuslaisilla on enemmistö, ja käytännössä he pystyisivät sopimaan uudesta pääjohtajasta keskenään.

Kelan hallitus on pitänyt nykyistä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimitusjohtajaa Heli Backmania pätevimpänä ehdokkaana uudeksi pääjohtajaksi.

Kokoomus kannattaa Arto Satosta, vaikka tämä tiettävästi arvioitiin hakuprosessin aikana taidoiltaan muita hakijoita heikommaksi tehtävään.