HS: Purralta tunnustus hallituksen velkatavoitteesta

Valtionvarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että hallitus ei saavuta tavoitettaan julkisen velkaantumisen vakauttamisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Purra myönsi asian haastattelussa suoraan. Hallitus ei pyri enää aktiivisesti tavoitteeseen esimerkiksi lisäsopeutuksilla. Purran mukaan mikään taho ei tässä vaiheessa suosittelisi vaadittavien lisäsäästöjen tekemistä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että hallituksen velkatavoite on yhä voimassa. Myös Purran mukaan hallitusohjelmaan kirjattu tavoite sinällään on voimassa.

Hallitus kokoontuu viimeiseen kehysriiheensä tiistaina ja keskiviikkona päättämään ensi vuosien taloudenpidosta. Hallitus aikoo kuitenkin tehdä joitain uusia säästöpäätöksiä.