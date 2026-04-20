Politiikka

20.4.2026 15:12 ・ Päivitetty: 20.4.2026 15:24

HS: Purralta tunnustus hallituksen velkatavoitteesta

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Valtionvarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että hallitus ei saavuta tavoitettaan julkisen velkaantumisen vakauttamisesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Purra myönsi asian haastattelussa suoraan. Hallitus ei pyri enää aktiivisesti tavoitteeseen esimerkiksi lisäsopeutuksilla. Purran mukaan mikään taho ei tässä vaiheessa suosittelisi vaadittavien lisäsäästöjen tekemistä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että hallituksen velkatavoite on yhä voimassa. Myös Purran mukaan hallitusohjelmaan kirjattu tavoite sinällään on voimassa.

Hallitus kokoontuu viimeiseen kehysriiheensä tiistaina ja keskiviikkona päättämään ensi vuosien taloudenpidosta. Hallitus aikoo kuitenkin tehdä joitain uusia säästöpäätöksiä.

Huomasitko nämä?

Stefan Forss

Kolumnit
19.4.2026
Stefan Forss: Suomen ydinasekeskustelu on hakoteillä – pääasiasta eli ydinpelotteesta puhutaan liian vähän
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
17.4.2026
Janne Riiheläinen: Trump haluaa voittaa, vaikka liittolaistenkin kustannuksella
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

