Politiikka
20.4.2026 15:12 ・ Päivitetty: 20.4.2026 15:24
HS: Purralta tunnustus hallituksen velkatavoitteesta
Valtionvarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että hallitus ei saavuta tavoitettaan julkisen velkaantumisen vakauttamisesta.
Purra myönsi asian haastattelussa suoraan. Hallitus ei pyri enää aktiivisesti tavoitteeseen esimerkiksi lisäsopeutuksilla. Purran mukaan mikään taho ei tässä vaiheessa suosittelisi vaadittavien lisäsäästöjen tekemistä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että hallituksen velkatavoite on yhä voimassa. Myös Purran mukaan hallitusohjelmaan kirjattu tavoite sinällään on voimassa.
Hallitus kokoontuu viimeiseen kehysriiheensä tiistaina ja keskiviikkona päättämään ensi vuosien taloudenpidosta. Hallitus aikoo kuitenkin tehdä joitain uusia säästöpäätöksiä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.