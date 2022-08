HS raportoi ”katastrofaalisesta” tilanteesta HUSissa – nyt asiaa kommentoi ministeri Aki Lindén

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloiden ennennäkemätön sijaispula on johtanut monien päivystysten työntekijöiden mukaan toistuvasti potilas­turvallisuuden vaarantumiseen. Johannes Ijäs Demokraatti

HS:n kyselyn mukaan hoitajat ja lääkärit kertovat, että resurssipulan johdosta potilaille aiheutuu vaaratilanteita jopa päivittäin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) painottaa Demokraatille, että ongelmat pitää pystyä ratkaisemaan työpaikalla.

– Eihän ministeri johda operatiivisesti Suomen terveydenhuoltoa. Ei minulla ole mitään reservijoukkoja lähettää sinne HUSin päivystykseen töihin. Heidän täytyy itse miettiä ne ratkaisut.

Lindén muistuttaa, että ministerinä hän vastaa terveydenhuollon isosta kuvasta.

– Me käynnistimme marraskuussa ison hankkeen, jossa on mukana kaikki mahdolliset ministeriöt ja työmarkkinaosapuolet. Sen kauttahan lähestytään tätä kysymystä, Lindén sanoo.

Kyse on hoitohenkilöstön riittävyys- ja saatavuushankkeesta, josta Lindén on aiemmin kertonut Demokraatissa. Lindénin mukaan valtakunnallinen hoitajavaje on noin 15 000-20 000 siitäkin huolimatta, että Suomi pärjää sinänsä hyvin OECD-maiden vertailussa hoitohenkilökunnan määrässä.

– Ei vaje johdu siitä, että meidän hoitohenkilökunnan määrä olisi vähentynyt, vaan siitä, että meille on tullut niin paljon lisää työpaikkoja. Se johtaa kärkevimmillään kesäaikana tuollaiseen tilanteeseen, jota ei tietenkään saisi syntyä. Ei se välttämättä ole pelkästään HUSin päivystyksen vika, vaan todennäköisesti sieltä ei saada jatkohoitoon potilaita ja homma kriisiytyy, Lindén pohtii HUSin vaikeaa tilannetta.

Lindén sanoo, että pääkaupunkiseudun kuntien, terveysjohdon ja HUSin johdon on nyt toimittava yhdessä. Resursseja hän uskoo näillä olevan.

– En minä lähde heitä neuvomaan. Siellä on fiksut ihmiset töissä ja he tekevät kaiken voitavansa asian eteen.

Kyse on hoitohenkilökunnan vaikeasta saatavuudesta.

– Makrokuva on se, että huono kortti siirtyy aina johonkin paikkaan, jos kokonaisuudessa on suhteessa työmahdollisuuksiin nähden liian vähän työvoimaa. Tähän vaikuttaa kaikki, mitä töissä tehdään – kuinka paljon aikaa käytetään kirjaamiseen ja esimerkiksi työnjaot eri ammattiryhmien kanssa. Näitä me ministeriön ylätason hankkeessa käymme läpi, mutta eihän sieltä löydä sellaista konkreettista, joka nyt tässä ja heti ensi kuussa toisi ratkaisun näihin asioihin.

Ennen kansanedustajuuttaan Lindén työskenteli HUSin toimitusjohtajana.

”Se on vähän kuin Jeltsinin ukaasit.”

Helsingin Sanomat kertoo, että HUSin johtajaylilääkäri Antti Vennolle ei ole tullut tietoa, että hoitajapulan johdosta potilas­turvallisuuden vaarantavia tilanteita tapahtuisi HUSin päivystyksissä päivittäin.

Johdon ja työntekijöiden tilannekuva näyttäisikin olevan toisistaan poikkeava. Lindén arvelee, että kysymyksessä voi olla aste-erot siinä, mitä kukin potilasturvallisuudella tarkoittaa. Hän pohtii, että työmarkkinatilannekin voi jonkin verran heijastua näkemyksissä.

– Vaarantuuhan se potilasturvallisuus perusterveydenhuollossakin, jos ei pääse vaikkapa kolmeen kuukauteen lääkärille.

Potilasturvallisuuden raportoitua vaarantumista Lindén kuvaa sietämättömäksi.

– Varmasti potilasturvallisuus vaarantuu, jos ihminen on päivystyksessä tunteja odottamassa hoitoonpääsyä.

Kun Lindéniltä kysyy, voisiko ministeriö esimerkiksi ohjeistaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä, hän painottaa uudelleen, ettei ministeriö johda operatiivisesti Suomen terveydenhuoltoa.

– Tässä on nyt jokin sellainen harhakuva. Ei meillä ole terveydenhuoltojärjestelmää, jossa ministeriö ilmoittaa, että nyt esimerkiksi suljette Hyvinkään sairaalan ja siirrätte sieltä 300 ihmistä HUSin päivystykseen tai jotain muuta. Ei se mene näin. Me teemme niitä asioita, jotka meille tässä järjestelmässä kuuluvat, lainsäädäntöä, yleistä resursointia ja meillä on se iso hanke, joka hakee makrotasolla ratkaisua näihin asioihin.

– Ei meillä nyt ole sellaista pakettia, jonka voisin lähettää jollakin ohjekirjeellä. Se on vähän kuin Jeltsinin ukaasit, että Jeltsin aamulla ilmoitti, että illalla asiat ovat kunnossa. Ei tämä mene sillä tavalla.

Kesäkuussa Demokraatti kysyi Lindéniltä, uhkaako hoitajapula ihmisten perusoikeuksia?

– Tuo on vaikea kysymys. Varmasti joillakin paikkakunnilla joissakin toimipisteissä perusoikeuksien toteutuminen on riskissä vaarantua, mutta ei voi yleistää ja sanoa, että niin olisi koko maassa, Lindén vastasi tuolloin.

– Se on juuri oikea vastaus tälläkin hetkellä. Eihän koko maassa ole tällainen tilanne (kuin HUSissa nyt), Lindén vastaa tänään.

Lindén toivoo pian alkavasta budjettiriihestä helpotusta valtakunnalliseen hoitajavajetta ratkovaan hankkeeseen.