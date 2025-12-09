Työmarkkinat
9.12.2025 13:55 ・ Päivitetty: 9.12.2025 13:55
HS: Riistoa Googlen työmaalla Haminassa – Rakennusliitto: Jopa puolet palkasta puuttuu
Ukrainalaisten sotapakolaisten riistoon liitetyt virolaisyhtiöt ovat toimineet myös Haminassa Googlen datakeskuksen työmaalla, kertoo Helsingin Sanomat tietoihinsa perustuen.
HS kertoo Rakennusliiton epäilevän, että ukrainalaisten työehdoissa on työmaalla merkittäviä puutteita.
Rakennusliitosta kerrotaan HS:lle, että on mahdollista, että työntekijöillä puuttuu jopa puolet palkasta.
STT kertoi aiemmin syksyllä, että virolaisfirmojen rypäs on riistänyt ukrainalaisia muun muassa Turun telakalla. HS:n tietojen mukaan datakeskuksen työmaalla on kyse samoista firmoista.
Googlesta on kommentoitu HS:lle, että yhtiö on tietoinen alihankkijansa toiminnassa havaituista ongelmista ja että alihankkija työskentelee yhdessä Rakennusliiton kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.
