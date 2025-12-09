HS: Riistoa Googlen työmaalla Haminassa – Rakennusliitto: Jopa puolet palkasta puuttuu

HS kertoo Rakennusliiton epäilevän, että ukrainalaisten työehdoissa on työmaalla merkittäviä puutteita.

Rakennusliitosta kerrotaan HS:lle, että on mahdollista, että työntekijöillä puuttuu jopa puolet palkasta.

STT kertoi aiemmin syksyllä, että virolaisfirmojen rypäs on riistänyt ukrainalaisia muun muassa Turun telakalla. HS:n tietojen mukaan datakeskuksen työmaalla on kyse samoista firmoista.

Googlesta on kommentoitu HS:lle, että yhtiö on tietoinen alihankkijansa toiminnassa havaituista ongelmista ja että alihankkija työskentelee yhdessä Rakennusliiton kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.