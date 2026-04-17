Työmarkkinat
17.4.2026 07:03 ・ Päivitetty: 17.4.2026 07:03
HS: Riistoyrittäjät löysivät tiensä takaisin Turun telakalle – peitteenä uusi yritys
Ukrainalaisia telakkatyöntekijöitä riistäneet yrittäjät palasivat Turun telakalle uuden yhtiön peitteellä, uutisoi Helsingin Sanomat.
Maaliskuussa aliurakointisopimuksen telakan kanssa tehneessä yhtiössä on HS:n mukaan samoja henkilöitä kuin kahdessa firmassa, joiden kanssa telakka purki viime vuonna sopimukset.
STT uutisoi viime syksynä siitä, että firmoissa työskennelleet ukrainalaiset olivat tehneet kohtuuttomia työtunteja ja saaneet liian pientä palkkaa.
Telakkayhtiö Meyer Turun viestinnästä kerrotaan HS:lle, että se alkoi selvittää asiaa viime viikolla ja uuden yhtiön sopimus katkaistiin keskiviikkona.
