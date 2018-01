HS: Vanhuksen epäillään kuolleen kotihoidon laiminlyönnin takia Espoossa

Sosialidemokraattinen varhaisnuorisojärjestö Nuoret kotkat on myöntänyt Hämeenlinnan kaupungille Vuoden 2017 lapsitekopalkinnon. Se myönnetään henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena hyväksi tehdystä työstä.

Palkinto tulee Hämeenlinnalle, koska se on viime vuosina nostanut lapset ja nuoret keskiöön päätöksenteossa. Kaupunki on ansiokkaasti kehittänyt heidän mahdollisuuksiaan osallistua ja vaikuttaa. Lasten ja nuorten hyvinvointia on vahvistettu erilaisin toimin.

Kotka-järjestö kiittää Hämeenlinnaa siitä, että kaupunki on nostanut lasten ja nuorten ääntä kuuluville. Muun muassa harrastusmahdollisuuksia on parannettu, perusopetukseen on lisätty osallisuutta ja vaikuttamista ja lisäksi kaupunki on perustanut nuorten vaikuttajaryhmiä.

Hämeenlinnan kaupunki otti vuoden 2011 alusta käyttöön ”Vaikuttamisen polun”. Sen tavoitteena on antaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä. He ovat saaneet itse rakentaa Vaikuttamisen polun sisältöä. Lisäksi kaupunki on kokeillut ja kehittänyt erilaisia kuulemismenetelmiä.

Nuorten kotkien puheenjohtaja Nasima Razmyar luovuttaa palkinnon, kuvanveistäjä Anneli Sipiläisen valmistaman Simpukan, Hämeenlinnan kaupungin syntymäpäiväjuhlassa ensi viikon perjantaina.

Ensimmäisen Vuoden lapsitekopalkinnon sai Helsingin kaupunginteatteri vuonna 1991. Sen jälkeen palkinnon ovat saaneet muun muassa kirjailija Mauri Kunnas, KiVa-koulu-hanke, näyttelijä Eila Roine, Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva sekä Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminta.

Edellisen kerran palkinto on myönnetty vuonna 2015, jolloin palkinnon sai lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.