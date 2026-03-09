Talous
9.3.2026 09:51 ・ Päivitetty: 9.3.2026 10:04
HSL aloittaa yt-neuvottelut – 48 työpaikkaa vaarassa
Helsingin seudun liikenne HSL aloittaa yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 48 työntekijän tai viranhaltijan irtisanomiseen.
Enintään 99 työntekijälle tai viranhaltijalle saatetaan tarjota uutta työtehtävää irtisanomisen välttämiseksi.
HSL on asettanut tavoitteekseen parantaa tuottavuuttaan merkittävästi strategiakaudella 2026-2029. Tilanne on vaikea, koska kustannusten kasvu on ylittänyt tuottojen kasvun. HSL:n hallituksen mukaan ylijäämät ovat huvenneet ja alijäämät heijastuvat omistajiin, joiden taloustilanne on hankala.
Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Neuvottelut eivät vaikuta HSL:n tilaamaan liikenteeseen, HSL lupaa. Joukkoliikenteen kuljettajat eivät ole HSL:n työntekijöitä.
