Huhuja liikkui jopa kuolemasta – Talebanin ylin johtaja esiintyi julkisuudessa ensi kertaa

Afganistania hallitsevan Talebanin ylin johtaja Hibatullah Akhundzada (kuvassa) on esiintynyt ensi kertaa julkisuudessa. Asiasta kertovat useat viralliset Taleban-tilit Twitterissä.

Hänen kerrottiin puhuneen Kandaharin mielenosoituksen aikana. Puheen sisältöä kuvailtiin uskonnolliseksi, eikä johtaja sivunnut siinä politiikkaa.

Akhundzadan esiintymisen turvajärjestelyjä luonnehdittiin hyvin tiukoiksi, eikä tilaisuudesta ole julkaistu kuvamateriaalia. Äänitallenne on kuitenkin levinnyt sosiaalisessa mediassa.

Akhundzada nimettiin Taleban-liikkeen johtajaksi vuonna 2016 sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä mullah Akhtar Mansour oli kuollut Yhdysvaltain lennokki-iskussa.

Akhundzada on vuosien mittaan pitänyt matalaa profiilia, mikä on johtanut huhuihin ja spekulaatioihin hänen roolistaan ​​uudessa Taleban-hallinnossa. Väitteitä on liikkunut myös hänen kuolemastaan.