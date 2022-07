Huhumylly Putinista pyörii – ”Kukaan koko planeetalla ei tiedä, onko hän terve, vaikka hän voisi tuhota koko ihmiskunnan napin painalluksella”

Venäjän presidentti Vladimir Putin on totuttu näkemään Kremlin välittämässä kuvastossa atleettisena machomiehenä, joka milloin selättää vastustajansa judotatamilla, milloin ratsastaa hevosen selässä ilman paitaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainan sodan myötä ovat kuitenkin lisääntyneet myös spekulaatiot lokakuussa 70 vuotta täyttävän Putinin terveydentilasta. Etenkin Putinin julkisia esiintymisiä ja olemusta on tarkkailtu suurennuslasin kera, ja turvonneista kasvoista ja nykivistä tai tärisevistä raajoista on tehty johtopäätöksiä ja diagnooseja.

Eräs sitkeimmin elävistä huhuista on, että Putin sairastaisi syöpää. Toiset spekuloivat Parkinsonin taudilla, joka voisi selittää motorisia häiriöitä. Pidemmälle menevien huhujen mukaan Putin olisi myös yritetty hiljattain salamurhata tai hän voisi olla jo kuollut, kuten ainakin brittitabloidi Mirror päätyi uutisoimaan.

Putinin terveyshuolien todenperäisyyttä ei ole voitu vahvistaa. Huhumyllyn myötä on kuitenkin paljastunut, että hyökkäyssodan Ukrainaan käynnistäneen Venäjän presidentin terveydentilasta tiedetään todellisuudessa hyvin vähän.

- Venäjällä ei tiedetä mitään maata johtavan ihmisen fyysisestä tai psyykkisestä terveydestä. Kukaan koko planeetalla ei tiedä, onko hän terve, vaikka hän voisi tuhota koko ihmiskunnan napin painalluksella, riippumattoman venäläisen Proekt-uutissivuston päätoimittaja Roman Badanin sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Katoamistemppuja

Venäjä on ollut aina vaitonainen Putinin terveyteen liittyvistä seikoista, mutta valtiojohto on kiistänyt presidentin terveyshuolet. Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi ranskalaisen televisiokanavan haastattelussa toukokuun lopulla, että selväjärkinen ihminen ei näkisi Putinin olevan sairas tai vaivainen. Myös Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on vakuuttanut, että Putin voi hyvin niin henkisesti kuin fyysisesti.

Putinin terveyteen liittyvästä suuremmasta vaivasta on kerrottu julkisuuteen vain kerran. Spekulaatiot presidentin voinnista lähtivät leviämään syksyllä 2012, kun Putin jätti useita tapaamisia väliin ja katosi hetkellisesti julkisuudesta pian sen jälkeen, kun hänen nähtiin liikkuvan vaivalloisesti.

Putinin esikunta kertoi tuolloin presidentin reväyttäneen lihaksen. Mediassa vaivan kerrottiin johtuvan selkäongelmista, jotka alkoivat ajallisesti lähelle ajoittuneesta mediatempusta, jossa Putin lensi riippuliitimellä saattamaan kurkiparven muuttolennolle.

Vuoden 2012 jälkeen Putin on kadonnut julkisuudesta joitakin kertoja viikon tai kahden ajaksi. Joillekin kerroille ei ole esitetty tarkkaa syytä, mutta vuonna 2018 presidentin vaalikampanjan aikaan Putinin kerrottiin vilustuneen ja viime syksynä hänen kerrottiin eristäytyneen koronavirukselta.

Syöpähoitoja Sotshissa?

Proekt julkaisi huhtikuussa avoimiin lähteisiin perustuvan jutun Putinin terveydestä. Se väittää, että Putinin terveys alkoi reistailla toden teolla vuoden 2012 katoamistempun aikaan.

Jutussa muun muassa esitetään, että Putinin viime vuosina tekemät matkat Mustanmeren rantakaupunkiin Sotshiin osuivat usein yksiin ajankohdan kanssa, jolloin joukko lääkäreitä oli kaupungissa. Esimerkiksi kilpirauhassyöpään erikoistunut lääkäri Jevgeni Selivanov matkusti usein Sotshiin silloin, kun myös Putin oli poissa julkisuudesta.