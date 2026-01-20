Huippupesti sivu suun Olli Rehniltä – näin hän reagoi

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn onnittelee Euroopan keskuspankin (EKP) uudeksi varapääjohtajaksi valittua Boris Vujcicia ja toivottaa hänelle menestystä tehtävässään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myös Rehn itse oli ehdolla kyseiseen pestiin.

- Haluan kiittää kanssahakijoitani sekä euroryhmän puheenjohtajaa rakentavasta tavasta, jolla prosessi hoidettiin, Rehn sanoo Instagram-julkaisussa.

Euroalueen valtiovarainministerien tehtävään valitsema Vujcic on Kroatian keskuspankin pääjohtaja. Vujcicilla, 61, oli keskeinen rooli muun muassa kotimaansa siirtymisessä euroon vuonna 2023.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Rehn jäi kisassa toiseksi.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) kertoi tiistaina Rehnin edenneen viimeiselle äänestyskierrokselle, jolla hän lopulta hävisi Kroatian ehdokkaalle.

- Näinä vaikeina aikoina on tärkeämpää kuin koskaan, että Euroopassa pysytään yhtenäisinä, Rehn sanoi.

Varapääjohtajan valinta vahvistetaan vielä virallisesti Eurooppa-neuvostossa.

Rehniä pestiin lobannut Purra sanoi kilpailun olleen kovaa ja kaikkien kuuden ehdokkaan olleen ”varsin hyviä ja kokeneita”.

- Näissä prosesseissa on tietenkin EU:ssa aina kyse myös monenlaisista muista asioista kuin juuri siitä, mistä silloin on kyse eli esimerkiksi tulevista valinnoista ja tulevista paikoista, jotka varmasti tähänkin kisaan ja maiden valintoihin vaikuttivat, Purra sanoi Brysselissä toimittajille.

Ministeri vastasi kysyttäessä Suomen tyytyvän päätökseen.

- Tässä tilanteessa on vaikeaa nähdä, että asiaa voisi enää pitkittää tai jatkaa. Tulos oli sikäli hyvin selvä, Purra sanoi.

Juttua päivitetty klo 15.05: lisätty Riikka Purran kommentit.