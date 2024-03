”Huoli lainan takaisinmaksusta kalvaa monia” – opiskelijajärjestöt vaativat toimia opiskelijoiden velkaantumisen pysäyttämiseksi

Opiskelijoiden velkaantuminen huolettaa Akavan ja STTK:n opiskelijajärjestöjä ja Suomen ylioppilaskuntien liittoa (SYL). Järjestöt vaativat toimia opiskelijoiden velkaantumisen pysäyttämiseksi. Demokraatti Demokraatti

Opintolainakanta on yli kaksinkertaistunut vuoden 2017 opintotuen leikkausten jälkeen. Opiskelijoiden velkakuoppa syvenee, järjestöt toteavat. Vuonna 2022 korkeakoulusta valmistuneilla oli keskimäärin 22 660 euroa opintolainaa, mikä on noin kolme kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Tammikuussa 2024 opintolainakanta oli 6,2 miljardia euroa.

– Opintolainan kasvulla on monia kerrannaisvaikutuksia. Esimerkiksi perheen perustaminen tai asunnon hankkiminen voivat viivästyä vuosia, kun suuri opintolaina ja taloudellinen epävarmuus painavat päälle, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Valtteri Mäyrylä sanoo tiedotteessa.

Nykyinen hallitus tekee mittavia leikkauksia opiskelijoiden toimeentuloon jäädyttämällä muun muassa opintorahan ja asumistuen indeksikorotukset sekä leikkaamalla asumistuesta, opiskelijajärjestöt moittivat. Leikkauksia kompensoidaan nostamalla elokuusta alkaen opintolainan valtiontakausta 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa, jolloin opintolainan osuus opintotuesta on korkeakouluopiskelijalle noin 75 prosenttia.

– Leikkausten keskellä opiskelijat joutuvat yhä useammin turvautumaan lainaan. Velkataakka kasvaa ー meillä on pian syvästi velkaantunut sukupolvi. Huoli lainan takaisinmaksusta kalvaa monia, mikä voi vaikuttaa myös niin päätökseen lähteä opiskelemaan kuin oman alan valintaan, SYL:n hallituksen jäsen Aino Halinen sanoo.

Yhä useampi kipuilee jo nyt opintolainan takaisinmaksun kanssa.

Opintolainan kulut ovat kasvaneet suuriksi, opiskelijajärjestöt huomauttavat. Opintolainojen korko on noussut 4,5 prosenttiin. Tähän moni opiskelija ei ole pystynyt varautumaan. Suuret korkokulut lisäävät myös lainanoton riskiä.

– Opintojen aikana kertynyt lainataakka kuormittaa opiskelijoiden työkykyä ja vaikuttaa siihen, millaisia töitä opiskelijat haluavat tai pystyvät tulevaisuudessa ottamaan vastaan. Tämä koskee erityisesti aloja, joilla on jo nyt pula osaavasta työvoimasta. Pelkään, että nykyinen kehitys vain voimistaa yhteiskuntamme segregaatiota, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Pauliina Ryökäs toteaa.

Opiskelijajärjestöjen mukaan ainoa suora tie estää opiskelijoiden velkaantumista on nostaa opiskelijoiden ensisijaisia etuuksia, kuten opintorahan tasoa. Opintolainan turvallisuutta on järjestöjen mukaan myös parannettava: lainan riskiä on pienennettävä edistämällä opintolainan korkosuojaa. Lisäksi korkoavustuksen ehtoja on parannettava.

– Yhä useampi kipuilee jo nyt opintolainan takaisinmaksun kanssa. Siksi matka kohti velkakuoppaa on pysäytettävä, Mäyrälä, Halinen ja Ryökäs summaavat.