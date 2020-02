Hus: Helsingissä todettu koronatartunta

HUSiin hoitoon hakeutuneella työikäisellä suomalaisella naisella on todettu koronavirustartunta (COVID-19). Tartunta varmistui 26.2.2020 iltapäivällä. Tartunta on saatu Milanosta Pohjois-Italiasta.

Demokraatti.fi/STT

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan myös hallitusta on informoitu tartunnasta.

– Tämä tuli tietoon tänään. Minun käsitykseni on, että varmennettu tapaus, Marin kommentoi toimittajille hetki sitten eduskunnassa.

Potilas on osastohoidossa HUSissa. Hän on kuumeinen, mutta hyväkuntoinen.

HUS ja THL järjestävät aiheeseen liittyen tiedotustilaisuuden 26.2.2020 klo 18.30. Paikka on Puistosairaalan (entinen Lastenklinikka) Niilo Hallman -sali osoitteessa Stenbäckinkatu 11, Helsinki.

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää tietoja sivulle:Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19

Suomessa on aiemmin todettu yksi koronavirustartunta. Tartunta todettiin Kiinan Wuhanista kotoisin olevalta naiselta, joka oli matkustanut Suomeen. Häntä hoidettiin Lapin keskussairaalassa.

Etelä-Savossa ja Jyväskylässä tutkitaan mahdollisia koronavirusepäilyjä

Aiemmin tänään kerrottiin, että sekä Etelä-Savossa että Jyväskylässä selvitetään mahdollisia koronavirustartuntoja. Etelä-Savossa yhdeltä henkilöltä on otettu näytteet ja laboratoriotulokset valmistuvat huomenna.

– Meillä ei ole vielä tietoa siitä, mihin aikaan (tulos valmistuu), mutta huomenna kello 12 tiedotamme asiasta joka tapauksessa tarkemmin, kertoi STT:lle terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä Essotesta.

Seppälän mukaan mahdollinen tartuntatapaus on tullut ilmi kuluvan vuorokauden aikana. Tapauksesta kertoi aiemmin Yle.

Jyväskylän mahdollisesta koronavirustartunnasta kerrottiin aamupäivällä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan keskussairaalassa on tutkittavana yksi henkilö mahdollisten hengitystieinfektio-oireiden vuoksi ja hänestä on otettu koronavirusnäytteet. Lisätietoja tilanteesta annetaan huomenna kello 9 tutkimustulosten valmistuttua.

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on sama ihminen, joka on eilen matkustanut junalla Jyväskylään. VR:n kerrottiin tänään ottaneen yhden kiskobussin pois liikenteestä mahdollisen koronavirusepäilyn takia.

VR:n viestintäjohtajan Tatu Tuomisen mukaan kiskobussilla Jyväskylään saapunut matkustaja oli ilmoittanut terveysviranomaisille flunssan oireistaan. Matkustaja oli miettinyt, liittyvätkö ne koronavirukseen. Tuominen sanoi STT:lle, että VR on ”ylimääräisenä varotoimenpiteenä” puhdistanut kiskobussin, jolla oireista ilmoittanut henkilö matkusti Jyväskylään.

Ylen mukaan mahdollinen tartunta todettiin matkustajalla, joka kulki tiistai-iltana junalla Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tikkurilaan ja sieltä edelleen Jyväskylään. Matkustaja on kertonut nousseensa Tikkurilasta klo 20.39 lähteneeseen Pendolinoon, jolla matkusti Tampereelle. Tampereella hän vaihtoi kello 22.07 lähteneeseen taajamajunaan, jolla jatkoi Jyväskylään, Yle uutisoi.

STT–Minna Pulli