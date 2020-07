HUS-lääkäriltä jyrähdys: ”Ei ole järkeä antaa epidemian ensin levitä, jotta sitä päästään torjumaan”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen ihmettelee Suomessa käytävää maskikeskustelua.

– Kyse on suosituksesta ruuhkapaikoissa, kuten joukkoliikennevälineissä, joissa turvavälejä ei pystytä pitämään. Suositus on aina vapaaehtoinen, Ruotsalainen kommentoi mahdollisia maskisuosituksia.

Hänen mukaansa suosituksen antaminen viestisi siitä, että kaikki ennaltaehkäisevät toimet otetaan käyttöön epidemian torjumiseksi. Maskisuosituksia voitaisiin antaa tautitilanteen pahentuessa myös alueellisesti.

Ruotsalainen on huolissaan siitä, että Suomea avataan elokuussa samaan tilanteeseen, missä oltiin tammikuussa ennen pandemiaa.

– Ei ole järkeä antaa epidemian ensin levitä, jotta sitä päästään torjumaan. Meillä on olemassa epidemian hallintaan työvälineet, joilla voimme estää taudin leviämistä, ihmisten lisäsairastuvuutta ja kuolemia ja turvata siten myös terveydenhuollon kapasiteettia.

Näihin työvälineisiin kuuluvat viranomaisten vastuulla olevat tartuntojen jäljittäminen ja testaus. Kansalaisten taas tulee huolehtia käsihygieniasta ja yli kahden metrin turvaväleistä. Ruuhkaisiin paikkoihin voidaan avuksi ottaa kasvomaskit.

THL: Suosituksen tarvetta tarkastellaan tarvittaessa

Enemmistö maailman maista on ottanut käyttöön joko maskisuosituksia tai -pakkoja. Maailman terveysjärjestö WHO on antanut myös suosituksen maskin käytöstä julkisilla paikoilla.

Ruotsalaisen mukaan kansalaiset haluavat maskisuosituksen ja ohjeistuksen maskin käytöstä. Kansalaisten viesti on hänen mukaansa näkyvissä muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Tähän mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ei ole ollut suositusta kasvomaskien käytön osalta. Tämä ei THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan silti tarkoita sitä, että maskeja ei tulisi laitoksen mukaan käyttää.

Tervahaudan mielestä maskien käytön lanseeraaminen vahvana suosituksena yleisille paikoille juuri nyt olisi hassua tilanteessa, jossa tartuntoja on niin vähän. Hänen mukaansa tilannetta on kuitenkin tarkasteltava tarvittaessa muun muassa julkista liikennettä koskien.

STT–Arttu Mäkelä