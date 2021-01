HUSin apulaisylilääkäri: ”Tämä on ihan selvästi käännekohta koko pandemian aikana” – uutta tietoa muunnoksista

Koronavirusmuunnoksen toteamisen sekvensointikapasiteettia kasvatetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja valtakunnallisesti. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tällä hetkellä kaikki positiiviset rajanäytteet ohjataan sekvensointiin eli viruksen alatyypitykseen, jolla nähdään, onko kyseessä virusvariantti, HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi HUSin koronavirusinfossa.

Lisäksi HUS-alueella perusterveydenhuollon positiivisista näytteistä saadaan tiettyä alustavaa tietoa, joka auttaa varianttien jäljittämisessä. Tietoa toimitetaan kuntien tartuntatautiyksiköille, jotka aloittavat välittömästi tartunnan jäljittämisen. Tieto siitä, onko kyseessä variantti, tulee noin kahden viikon kuluttua.

Syyskuusta alkaen Isossa-Britanniassa uusi variantti on lisääntynyt noin kahdessa ja puolessa kuukaudessa niin, että muuntunut viruskanta on tällä hetkellä noin 60% kaikista Ison-Britannian kannoista. Lontoossa epidemia on äitynyt erittäin vaikeaksi.

Ison-Britannian tietojen perusteella uusi muunnos leviää väestötasolla eri ikäryhmissä hyvin laaja-alaisesti. Irlannista kuuluu myös samanlaista viestiä. Kolmessa viikossa variantin osuus kohosi Irlannissa 9 prosentista 25 prosenttiin ja tästä viikossa vielä yli 40 prosenttiin.

– Tanskan terveysministeriö arvioi, että uusi variantti olisi heillä vallitseva helmikuun aikana. Tällä hetkellä osuus on ollut 2–3 prosenttia kaikista posiitiivisista tautitapauksista, Eeva Ruotsalainen kertoi.

– Tämä on ihan selvästi käännekohta koko pandemian aikana. Samanaikaisesti kun esiintyy virusvarianttia, jonka tartuttavuus on toista luokkaa kuin tämä villi virus jota meillä on ollut liikkeellä, meillä ovat alkamassa rokotukset. Sen takia meidän täytyy sinnitellä vielä rokotusten ajan niin, että saamme laumasuojan vallitsevaksi. Tällöin pääsisimme ulos pandemiasta.

Laskelmien perusteella Suomessa voi olla jo jopa yli 500 muunnostapausta

Suomessa on todettu 61 uutta virusvarianttia 13.1. mennessä. Näistä valtaosa on Ison-Britannian varianttia eli 59 ja vain 2 Etelä-Afrikan varianttia. Yli puolet muunnostapauksista on HUS-alueelta.

Maamme muunnostapaukset on pystytty liittymään pääosin ulkomaan matkailuun. Viidessä prosentissa muunnosta ei ole kuitenkaan pystytty jäljityksessä liittämään matkaan.

Yhdessä tartuntaketjussa Ison-Britannian varianttiin eli muunnokseen sairastunut tartutti Suomessa 28 ihmistä.

– On ollut yksi nuorisoketju, yksi yksityistilaisuusketju ja yksi työpaikan ketju.

Suomessa voi olla tällä hetkellä jopa 550 virusvarianttitapausta. Tämä arvio perustuu Tanskan laskelmiin.

Varianttien tartuttavuuden arvioidaan olevan 50–70% suurempi kuin normaalilla virustyypillämme Suomessa. Jos variantit pääsevät leviämään, tartuttavuusluku voisi nousta 0,4–0,7 yksikköä.

– Tartuntatapausten nousu voisi lähes kaksinkertaistua, jos tartuttavuusluku nousee reippaasti yli yhden. Nyt luku on alle yksi.

Muunnokset ovat iso haaste tartunnanjäljitykselle. Jäljitys täytyykin nyt turvata, jotta muunnosten perässä pysytään. Tämä on myös haaste terveydenhuollon kantokyvylle. Juuri nyt kantokyky on hallinnassa.

– Joka tapauksessa terveydenhuollon kantokyky tulee kuormittumaan siinä vaiheessa, kun virus pääsee leviämään väestössä niin paljon, että se kohtaa myös haavoittuvimmat ikääntyneet ja vakavan sairauden riskiryhmät, jotka joutuvat sairaalahoitoon ja teholle.

Ruotsalainen vakuutti, että HUSissa on nyt satsattu ja panostettu laajasti varianttien tunnistamiseen.

Jos henkilö altistuu muunnokselle, karanteeni altistuneille on 14 päivää 10 päivän sijasta. Jos on samassa taloudessa asuva, jossa yksikin karanteenissa olevista sairastuu, altistuneiden karanteeni venyy peräti kolmeen viikkoon.

– Karanteenissa olevan tulisi pysyä erillään myös samassa taloudessa asuvista. Tällä pyritään välttämään nimenomaan samassa taloudessa asuvien lähikontaktien sairastumista.

Kaikki oireettomat ja oireelliset muunnoksille altistuneet testataan toistetusti karanteenin aikana ja ennen sen loppumista.

Ruotsalaisen mukaan koronarajoituksia ja -suosituksia ei voida vähentää.

– Meidän tulee nyt seurata seuraavat viikot, mitä Suomessa tapahtuu. Jokaisella on velvollisuus suojata itseämme, läheisiämme ja väestöämme sekä turvata samalla terveydenhuollon kantokyky.

Lisäksi rajatestausta on Ruotsalaisen mukaan lisättävä ja varotoimien noudattaminen on entistäkin tärkeämpää.

– Matkustamisen välttäminen Isoon-Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin on ohjeistettu eilen THL:n toimesta, mutta myös muuta matkustamista kotimaassa ja ulkomaille tulisi rajoittaa välttämättömään.