HUSin Asko Järvinen kommentoi pelättyä omikronia Ylellä: ”Me emme tiedä sitä, että suojaako rokotus vaikealta taudilta edelleen”

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kommentoi Ylen Ykkösaamussa uutta koronavirusmuunnosta omikronia.

EU:n alainen Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC arvioi muun muassa Etelä-Afrikassa havaitun koronaviruksen omikronmuunnoksen muodostavan suuren tai hyvin suuren riskin Euroopalle.

ECDC:n mukaan vielä on suurta epävarmuutta omikronin ominaisuuksista, kuten sen tartuttavuudesta tai kyvystä kiertää rokotteiden antamaa suojaa. Virasto pitää kuitenkin todennäköisenä sitä, että muunnos pääsee leviämään pidemmälle Euroopan maissa.

- Tilanteessa, jossa deltamuunnos on jälleen nousussa EU:ssa ja Euroopan talousalueella, ovat omikronin saapumisen ja leviämisen vaikutukset mahdollisesti hyvin suuria, viraston lausunnossa kerrotaan.

Järvinen vieraili lauantaina Ykkösaamussa. Häneltä kysyttiin muun muassa, mitä omikron tarkoittaa jo rokotetuille.

– Emme tällä hetkellä ihan tiedä. Me tiedämme, että etäläisessä Afrikassauusintainfektioita eli aiemmin sairastetun jälkeen tulleita uusia tartuntoja on tullut tämän takia ilmeisesti jonkin verran enemmän. Sitten muutokset viruksen piikkiproteiinissa ovat paikoilla, jotka on liitetty siihen, että vasta-aineet eivät samalla tavalla suojaisi eli se voisi tartuttaa uudestaan. Leviämisnopeus on ollut sillä alueella Etelä-Afrikassa, josta nyt tietoa on, seillä ovat tartuntamäärät nousseet hyvin nopeasti. Se puhuisi nopeamman leviämisen puolesta.

– Jos tällainen virus kykenee leviämään maailmalla laajemmin, mitä kaikki virustyypit eivät suinkaan kykene tekemään. Silloin on riski, että se aloittaa uuden voimakkaamman tartunta-aallon levitessään tehokkaammin kuin mitä nykyinen deltavirus kykenisi tekemään. Kaikki tämä on vielä arvailua.

Järvinen sanoo olettavansa, että pian kertyvä uusi tieto on ensin huolestuttavaa.

– Todennäköisemmin ensimmäiset tulokset tulevat olemaan siitä, miten taudin sairastaneet tai rokotuksen jälkeen otettujen ihmisten vasta-aineet tämän virustyypin tunnistavat. Me tiedämme, että täällä on muutoksia, todennäköisesti tämä kertoo siitä, että rokotussuoja ei ehkä olisi sitten niin kovin hyvä tämän taudin tartuntaa vastaan. Tämä on täysin ennakointia nytkin.

Järvisen mukaan sitä ei tiedetä, miten hyvin omikron kykenee leviämään laajemmin väestössä ja minkälaisen taudinkuvan se aiheuttaa.

– Sitten me emme tiedä sitä, että suojaako rokotus vaikealta taudilta edelleen. Tähän asti ovat suojanneet uusiavirusmuunnoksia vastaan vaikealta taudilta sangen hyvin. Jos näin on, silloin rokotuksilla edelleen saavutettaisiin se, mihin niillä pääasiassa on pyritty ja mitä niillä voidaan saavuttaa. Rokotuksillahan ei voida estää sitä, ettei tauti täällä meillä kulkisi eikä sitä voida täältä poistaa.

SUOMESSA Helsinki-Vantaan lentokentän terveysturvallisuusprosessia kiristetään Etelä-Afrikasta liikkeelle lähteneen koronavirusmuunnoksen takia. Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, että kaikki eteläisestä Afrikasta tulevat ohjataan pakolliseen terveystarkastukseen, testiin ja karanteeniin, kunhan aluehallintoviraston päätös tulee. Hän arvioi, että päätös tulisi noin puolenpäivän aikaan.

Münchenin ja Frankfurtin koneet tarkastetaan. Tällä hetkellä matkustajavirrasta ohjataan Etelä-Afrikasta tulleet testaukseen, mutta se ei ole pakollinen ennen avin päätöstä.

Etelä-Afrikasta Hollantiin saapuneilla matkustajilla on todettu 61 koronatartuntaa, kertovat puolestaan hollantilaisviranomaiset. Hollantiin saapui perjantaina Etelä-Afrikasta kaksi lentoa, joilla oli noin 600 matkustajaa. Positiivisen koronavirustestituloksen saaneet matkustajat on asetettu karanteeniin hotelliin Schipholin lentoaseman lähellä.