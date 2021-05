HUSin Mäkijärvi: ”Tämän takia suositusten ja rajoitusten noudattaminen tulee jatkossakin olemaan vielä pitkän aikaa tärkeää”

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina puoliltapäivin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koronatilanteesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Mäkijärven mukaan HUS-alueella aivan viimeisinä päivinä tartuntojen määrien lasku on selvästi hidastunut.

Ilmaantuvuus on kuitenkin Uudellamaalla merkittävästi laskenut, se on nyt noin 90. Luku kuvaa tartuntojen määrää 100 000 asukasta kohden kahdessa viikossa.

Mäkijärven mukaan koronatestimäärät Uudellamaalla ovat viime päivinä säilyneet suhteellisen korkealla tasolla, mikä on hyvä asia tautitilanteen arvioimisen kannalta.

Näytteistä positiivisia on viime päivinä ollut noin puolitoista prosenttia. Positiivisten näytteiden osuus on laskenut tasaisesti, huippu oli muutama viikko sitten 4 prosenttia.

HUSin alueella sekä sairaaloiden vuodeosasto- että teho-osastopotilaiden määrä on laskenut. HUSin sairaaloissa hoidossa on koronan takia edelleen vajaat 50 potilasta, joista teho-osastoilla on noin 15.

Mäkijärvi muistutti, että jokaiselle potilaspaikalle on käyttöä myös muiden sairauksien hoidossa.

– Suositukset ja rajoitukset ovat edelleen rokotusten ohella tärkeimmät keinot hallita epidemiaa myös Uudellamaalla, Mäkijärvi painotti.

Mäkijärven mukaan suositusten ja rajoitusten purkamisessa maltti on valttia.

– Tällä hetkellä emme vielä esimerkiksi tiedä, minkälaisen piikin tartuntoihin vappu ja sen ympärillä tapahtunut liikunta ja kohtaaminen on aiheuttanut. Mutta lähipäivinä se selviää.

Rokotukset ovat edenneet Uudellamaallakin hyvin. Nuoria ikäluokkia on kuitenkin rokotettu hyvin vähän. Mäkijärvi huomautti, että siellä tartunnat liikkuvat.

– Tämän takia suositusten ja rajoitusten noudattaminen tulee jatkossakin olemaan vielä pitkän aikaa tärkeää. Tämä on hyvä muistaa, Mäkijärvi paalutti.