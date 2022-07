Huumeiden käyttöhuoneiden salliminen jakaa eduskuntapuolueita – keskusta ei perustele kielteistä kantaansa

Vasemmistoliitto katsoo, että käyttöhuoneiden mahdollistamiseksi pitää säätää erillislaki ja huoneita perustaa pääkaupunkiseudun lisäksi muualle.

- Käyttöhuoneet lisäävät sekä käyttäjien että muiden ihmisten turvallisuutta. Käyttöhuoneilla voidaan lisätä käyttäjien tietoa palveluista ja vähentää yliannostuksia, huumemyrkytyskuolemia sekä huumeiden käyttöä kaduilla, puolueen vastauksessa sanotaan.

Vihreät nojaa kannassaan muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL).

- Hyvä päihdepolitiikka on humaania, vaikuttavaa ja haittoja hillitsevää. Näyttö käyttöhuoneiden puolesta on kattavaa, ja esimerkiksi THL on liputtanut käyttöhuoneiden puolesta.