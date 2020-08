Huvittelitko Linnanmäellä 26. heinäkuuta? – iso seurue on altistanut muita vieraita koronaan

Linnanmäella vieraillut 15–18 hengen seurue on altistanut muita huvipuiston vierailijoita. Seurue oli Linnanmäellä sunnuntaina 26. heinäkuuta.

Linnanmäki toteaa tiedotteessa pyrkivänsä olemaan yhteydessä niihin henkilöihin, jotka olivat varanneet kyseiselle päivälle lipun varausjärjestelmän kautta.

Kyseisenä aikana vierailleita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan erityisen hyvin ja hakeutumaan testiin nopeasti, mikäli oireita ilmenee. Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys.

– Terveellinen huvittelu Linnanmäellä on meille ensiarvoisen tärkeää. Pahoittelemme asiakkaillemme tapahtuneesta aiheutuvaa lisähuolta, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa huvipuisto on tällä kaudella omaehtoisesti rajoittanut kävijäkapasiteettia noin puoleen normaalista.

– Seuraamme kävijämääriä reaaliajassa ja koko kauden olemme pystyneet pitämään yhtäaikaiset kävijät alle 7000 kävijässä. Lisäksi olemme erilaisin toimenpitein pyrkineet varmistamaan terveellisen huvittelun.

Yksittäisiä tapauksia on ilmennyt lähes päivittäin.

Koronatilanne on Helsingissä kaupungin tiedotteen mukaan hallinnassa. Yksittäisiä tapauksia on ilmennyt heinäkuun aikana lähes päivittäin ja heinäkuun loppupuolella tartunnoissa on ollut pientä kasvua. Päivätasolla kyse on kuitenkin ollut toistaiseksi vain muutamista tartunnoista.

Kaupungin tiedotteen mukaan tartunnanjäljityksessä on käynyt ilmi, että tiettyjä turvatoimia on nyt syytä tehostaa. Pelkästään viimeisen viikon aikana on ilmennyt useita tapauksia, joissa altistuneita on yhtä tartunnan saanutta kohti kymmeniä. Syinä tälle ovat esimerkiksi pettäneet järjestelyt turvavälien toteutumisessa, lukuisat sosiaaliset kontaktit ja matkailu.

– Testeihin hakeutumisessa on ollut useissa tapauksissa selkeää viivettä, erityisesti kun tauti ilmenee vatsaoireina. Tästä johtuen altistuksia ehtii tulla enemmän. Pääasiassa ihmiset kuitenkin käyvät tällä hetkellä todella hienosti testeissä, ylilääkäri Sanna Isosomppi Helsingin epidemiologisesta toiminnasta toteaa tiedotteessa.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo samoin olevansa tyytyväinen, että suomalaiset ja helsinkiläiset ovat noudattaneet hienosti koronavirusepidemiaan liittyviä hygieniaohjeistuksia.

– Nyt on kuitenkin tärkeä muistaa, että kyse on myös muustakin kuin hygieniasta. Joukkoaltistusten esiintyminen kertoo siitä, että tartuntojen leviämiselle alkaa olla liikaa mahdollisuuksia, hän huomauttaa tiedotteessa.

Helsinkiläiset voivat tehdä koronavirus-oirearvion osoitteessa omaolo.fi. Omaolo-palvelu antaa toimintaohjeet ja neuvoo tarvittaessa varaamaan ajan koronavirustestiin.