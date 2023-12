Hyökkäys Punaisen Ristin saattueeseen tappoi kaksi – YK:n rahoitus Sudaniin uhkaa loppua

Loukkaantuneista kolme oli avustusjärjestön työntekijöitä.

Kolmesta Punaisen Ristin ajoneuvosta ja kolmesta linja-autosta koostuneen saattueen oli määrä evakuoida yli sata siviiliä al-Shajaran kaupunginosasta.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean tiedotteen mukaan evakuointitehtävä oli sovittu ja koordinoitu Sudanin aseellisen konfliktin osapuolten kanssa.

YK:N RAHOITUS Sudanissa on vaarassa loppua, järjestön humanitaarisesta avusta maassa vastaava Clementine Nkweta-Salami sanoo. Hänen mukaansa tilanne Sudanissa on katastrofaalinen ja järjestö on saanut kuluvalle vuodelle tarvitsemistaan varoista alle 40 prosenttia.

YK arvioi, että Sudanissa on avun tarpeessa lähes 25 miljoonaa ihmistä, joista vain neljälle miljoonalle on pystytty toimittamaan humanitaarista apua.

Nkweta-Salamin mukaan rahoituksen puutteen myötä tätäkään apua ei välttämättä pystytä jatkossa turvaamaan.

Sudanin viimeisin aseellinen konflikti alkoi huhtikuussa. Taisteluissa on kerrottu kuolleen yli 12 000 ihmistä.